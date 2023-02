Samsung Galaxy S23 più cari e poco rivoluzionari

La presentazione della serie Samsung Galaxy S23 ha catturato grande attenzione mediatica, come del resto avviene ogni anno per una nuova generazione di top di gamma Samsung. Ciò non toglie che il difficile momento economico e il grosso calo delle vendite percepito nel 2022 hanno costretto Samsung a delle decisioni un po’ avventate sul fronte dei prezzi.

Come potete vedere dalla tabella qui in basso, ogni singolo modello di Samsung Galaxy S23, che si tratti del modello standard, di quello Plus o di quello Ultra, ha subito un aumento del prezzo che va dai 100 ai 210 euro rispetto all’equivalente Galaxy S22.

Galaxy S22 Galaxy S23 differenza 8/128GB 879€ 979€ 100€ 8/256GB 929€ 1.039€ 110€ Galaxy S22 Plus Galaxy S23 Plus 8/128GB 1.079€ non disponibile 8/256GB 1.129€ 1.229€ 100€ 8/512GB non disponibile 1.349€ Galaxy S22 Ultra Galaxy S23 Ultra 8/128GB 1.279€ non disponibile 8/256GB non disponibile 1.479€ 12/256GB 1.379€ non disponibile 12/512GB 1.489€ 1.659€ 170€ 12GB/1TB 1.689€ 1.899€ 210€

Una differenza di prezzi del genere non la troviamo appropriata per una semplice ragione: i Samsung Galaxy S23 hanno delle caratteristiche migliori ma non sono in alcun modo rivoluzionari. In altre parole, a chi è in possesso di un Galaxy S22 non consigliamo affatto l’acquisto di un nuovo modello e per chi è alla ricerca di un nuovo top di gamma Android il consiglio è quello di virare l’attenzione verso un Galaxy S22.

In un articolo separato vi mostreremo nel dettaglio le differenze fra le caratteristiche tecniche dei Samsung Galaxy S23 e dei Galaxy S22 dell’anno scorso, con le quali corroboreremo ancora di più il nostro consiglio.