Rafforza il tuo brand con un prodotto tecnologico: gli auricolari bluetooth personalizzati

Oggi gli auricolari si può dire che siano diventati accessori praticamente indispensabili, l’uso ormai diffusissimo degli smartphone, sia per lavoro che per il tempo libero e l’intrattenimento, rende infatti indispensabile la presenza di piccole cuffie pratiche, confortevoli e prive di fastidiosi cavi.

Proprio per questo, offrire in omaggio gli auricolari Bluetooth quale gadget pubblicitario per promuovere la propria azienda, è sicuramente una scelta efficace, che consente di rafforzare il brand e di farsi conoscere anche a lunga distanza. Ormai, ai nostri giorni, non solo i giovani ma anche molti adulti si sono abituati ad utilizzare comunemente gli auricolari wireless, sia per le chiamate che semplicemente per ascoltare musica: offrirle in dono ai propri clienti rappresenta un’ottima strategia per fidelizzarli il più possibile, senza che comunque sia necessario sostenere una spesa eccessiva.

Ovviamente, gli auricolari bluetooth personalizzati devono essere della migliore qualità, affidabili e perfetti sotto l’aspetto tecnico, compatibili con diversi dispositivi digitali ed esteticamente piacevoli, anche perché devono consentire la stampa del logo aziendale.

Gadget365, specializzata nella realizzazione di gadget promozionali aziendali di ogni tipo, offre una vastissima scelta di articoli tecnologici e, in generale, di prodotti e accessori personalizzabili e utilizzabili come omaggi aziendali. I gadget, come è noto, costituiscono un eccellente strumento di marketing, e grazie a Gadget365, è possibile scegliere direttamente online il prodotto preferito, e richiedere la stampa del proprio logo o del marchio aziendale. Entra nel sito Gadget365.it per consultare il vasto catalogo di gadget per la promozione aziendale.

Perché scegliere gli auricolari bluetooth per pubblicizzare la propria azienda

Come abbiamo detto, gli auricolari per lo smartphone costituiscono un accessorio immancabile, tuttavia spesso si tende ad andare in cerca di prodotti particolari, e di non accontentarsi di quelle che sono le cuffiette offerte in dotazione con l’apparecchio.

La tendenza più recente è quella di attrezzarsi con auricolari senza fili, leggeri, comodissimi, poco invasivi e dalle grandi prestazioni.

Gli auricolari migliori sono molto comodi ed ergonomici, si indossano facilmente e non comportano alcun disagio, dispongono di batterie dalla lunga autonomia e garantiscono suoni limpidi e brillanti, sia per quanto riguarda la voce durante le conversazioni, sia per la musica e le esperienze multimediali.

La scelta di offrire a clienti e collaboratori un gadget tecnologico, come possono essere appunto le cuffiette o un altro accessorio per lo smartphone, non riguarda solo le aziende che trattano articoli di elettronica o digitali, ma è una soluzione eccellente per qualsiasi tipo di attività.

Scegliere gli auricolari ideali da personalizzare con il logo

Attualmente il mercato, come sappiamo, propone una ricca scelta di auricolari senza fili, la maggior parte dei quali possiedono caratteristiche singolari sia tecniche che estetiche. Oltre ai modelli basilari, adatti a chi utilizza lo smartphone prevalentemente per telefonare, è possibile scegliere cuffiette bluetooth e wireless dal design elegante e moderno e dal sound straordinario.

Si tratta di accessori destinati in particolare a chi ascolta spesso la musica dal proprio smartphone e, al contempo, desidera avere la massima libertà. Proprio per questo, gli auricolari bluetooth sono l’omaggio ideale non solo per i giovanissimi, ma per chiunque voglia usare il proprio dispositivo digitale in tutta tranquillità: un caso tipico è quello di chi pratica il running o frequenta una palestra, che in questo modo ha la possibilità di ascoltare musica sempre ed ovunque e, nel contempo, di rispondere eventualmente alle chiamate.

Poiché si tratta comunque di un accessorio di piccole dimensioni, è importante definire con la massima accuratezza il punto adatto per la stampa del logo aziendale: nel caso in cui le misure degli auricolari non consentissero una stampa precisa, si può decidere di stampare il logo aziendale non sull’auricolare, ma sulla custodia, una soluzione raffinata e semplice che rappresenta inoltre un ottimo veicolo promozionale.

Altri accessori tecnologici per dare maggiore importanza al brand

Per chi desidera offrire ai clienti, così come a collaboratori e fornitori, gadget tecnologici personalizzati con il proprio logo, la scelta è davvero molto ampia e consente di soddisfare ogni preferenza.

Oltre ad auricolari e cuffiette, graditi a chi utilizza lo smartphone per lo sport e il tempo libero, altri gadget tecnologici personalizzabili e molto gradito sono i caricabatteria wireless, le casse stereo portatili, le chiavette Usb, i mouse e, naturalmente, le cover per smartphone e tablet, che orami sono considerate un accessorio fashion.