Nothing Phone (2) non arriverà a breve

È improbabile che l’attesissimo Nothing Phone (2) venga lanciato presto poiché la società si sta ancora concentrando sul Phone (1). Questa informazione proviene dal massimo dirigente di Nothing.

Ricapitolando, Nothing ha lanciato il Phone (1) circa cinque mesi fa. Lo smartphone ha fatto il suo debutto in Italia con imperdibili offerte di lancio a luglio e continua a guadagnare popolarità tra i consumatori. Con un retro trasparente e luci a LED, il Phone (1) si è rivelato uno dei telefoni più unici lanciati quest’anno. Inoltre, racchiude un hardware sufficientemente buono e vanta specifiche decenti.

Ora, le voci di Nothing Phone (2) sono in pieno svolgimento nonostante la mancanza di conferme ufficiali. Usando il suo account Twitter, il CEO di Nothing, Carl Pei, ha fatto luce sulla sequenza temporale del lancio di Nothing Phone (2).

Secondo Pei, Nothing non ha intenzione di lanciare presto il successore di Phone (1).

Phone (2) isn't launching anytime soon. We're focused on doing a few things well, and won't churn out dozens of products a year like many others.

Phone (1) is our main focus. We're cooking something really great in terms of software, Android 13 and beyond.

— Carl Pei (@getpeid) December 5, 2022