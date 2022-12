Google passa allo scorrimento continuo per i risultati di ricerca desktop

Come parte delle novità in arrivo e terminando un approccio durato essenzialmente sin dalla nascita del motore di ricerca, Google sta adottando lo scorrimento continuo per i risultati di ricerca desktop. Si tratta di un completamento della scelta apportata in ambito mobile nell’ottobre 2021.

La ricerca ha notoriamente mostrato 10 link blu, anche se da tempo sei stato in grado di visualizzare fino a 100 risultati per pagina da google.com/preferences. Tale approccio fa si che tutti i risultati di ricerca che sono oltre la prima o la seconda pagina non vengano quasi mai presi in considerazione dagli utenti.

Google dice “ora sarai in grado di vedere fino a sei pagine di risultati” dopo aver raggiunto la parte inferiore di una pagina dei risultati di ricerca, che è contrassegnata da un indicatore di caricamento e presumibilmente più veloce di trovare e fare clic su “Avanti”.

Questo cambiamento ha lo scopo di semplificare le cose e riflette la natura del feed di innumerevoli servizi moderni (social media su tutti), sebbene questo sia più comune nelle app mobili rispetto alle piattaforme desktop.

Starting today, we’re bringing continuous scrolling to desktop in English in the U.S. so you can continue to see more search results easily. When you reach the bottom of a search results page, you'll now be able to see up to six pages of results. pic.twitter.com/xIuVP24FFm

— Google (@Google) December 5, 2022