7 consigli per acquistare in sicurezza durante lo shopping natalizio

Con il periodo natalizio ormai in pieno svolgimento, lo shopping per i regali sta moltiplicando a dismisura le vendite per negozi e commercianti ma è d’obbligo prendere delle misure di precauzione per riuscire ad acquistare in sicurezza. Questo infatti è anche il periodo preferito dei truffatori e degli hacker che cercano di rubare i dati degli utenti o di sottrargli anche dei soldi.

Come riporta la ricerca di Check Point Research:

Gli hacker non vanno mai in vacanza. Anzi, sfruttano proprio questi momenti, e il Natale nello specifico, approfittando dei tanti acquisti online che vengono fatti e dalla tranquillità che questo periodo infonde a tutti noi. Questi devono essere i motivi per farci prestare ancora più attenzione quando facciamo shopping online e navighiamo in internet.” ha affermato Marco Fanuli, Security Engineer Team Leader di Check Point Software.

Rimanere sicuri online: 7 consigli per acquistare in sicurezza

Eccovi dunque 7 consigli per acquistare in sicurezza durante lo shopping online: