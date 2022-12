Nothing Phone (1), iniziato il reclutamento per la beta di Android 13

Pur essendo un marchio ancora molto giovane, dobbiamo dire che Nothing non ha iniziato bene con il primo importante aggiornamento Android del Nothing Phone (1). Mentre alcuni marchi affermati stanno fornendo aggiornamenti di Android 13 ai propri dispositivi, la società ha dichiarato che non avrebbe introdotto l’aggiornamento nel 2022. Questo non è certamente un buon inizio, ma a quanto pare la società se ne è resa conto.

L’aggiornamento non è in fase di lancio, ma la società prevede di iniziare la sua fase di beta test entro la fine dell’anno. La società sta testando una beta chiusa, ma a quanto pare inizierà i test della beta aperta a metà dicembre. La società ora ha creato una pagina sul suo sito Web che consente agli utenti di Nothing Phone (1) di registrarsi per il futuro aggiornamento Open Beta di Android 13.

L’obiettivo è testare la build iniziale di Android 13 per Nothing Phone (1) e inviare feedback per possibili bug e arresti anomali. La tua esperienza può essere compromessa e alcune funzionalità potrebbero non funzionare come previsto. Quindi, per favore, valuta questi punti prima di procedere.

Per ora, non è chiaro quando esattamente la società inizierà il lancio di Android 13 per Nothing Phone (1). A questo punto, è difficile sapere se l’azienda sta reclutando utenti per una beta nella “fase iniziale” o nella “fase avanzata”. In quest’ultimo caso, probabilmente dovrai attendere l’aggiornamento. Speriamo solo che l’azienda riesca a portare il nuovo Android 13 sul suo telefono all’inizio del 2023.

Se prendiamo Samsung a confronto, molti dispositivi di fascia media dell’azienda stanno già ricevendo l’aggiornamento ad Android 13. Anche altri OEM si stanno muovendo per portare l’aggiornamento. La società promette di offrire fino a tre importanti aggiornamenti al telefono ma le tempistiche lasciano abbastanza a desiderare.

