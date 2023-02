Google Apprentice Bard, la versione concorrente di ChatGPT, potrebbe cambiare la ricerca per sempre

Un nuovo rapporto basato su informazioni privilegiate, promemoria del personale ed esempi di lavoro di sviluppo mostra come Google si stia affannando sul progetto denominato Apprentice Bard che ha lo scopo di creare un equivalente ChatGPT integrato con il proprio motore di ricerca.

Google ha investito molto in funzionalità basate sull’intelligenza artificiale come Magic Eraser, Photo Unblur e Google Assistant per la sua gamma di telefoni Pixel. Questi ampi sforzi di ricerca e sviluppo toccano tutti gli aspetti della sua attività, come Ricerca, Adsense, chatbot e anche solo alcune divertenti demo. Con l’improvvisa ascesa alla fama di ChatGPT supportata da Microsoft negli ultimi mesi (ha già più di 100 milioni di utenti), Google è ora al limite e l’industria è curiosa di vedere come risponderà.

Avanti tutta su Google Apprentice Bard

Google sta lavorando a una risposta su due fronti alla popolarità di ChatGPT, riferisce CNBC. Prima di tutto, la società sta testando internamente un chatbot chiamato Apprentice Bard. La fonte di questa notizia afferma che l’implementazione assomiglia a ChatGPT: il bot fornisce risposte dettagliate alle richieste e alle domande degli utenti. Tuttavia, invece di utilizzare il codice GPT-3.5 sviluppato da OpenAI, Bard utilizza LaMDA, il modello linguistico di Google per l’applicazione di dialogo.

Potresti ricordarlo come lo stesso strumento che ha conquistato i titoli dei giornali alcuni mesi fa per aver fatto impazzire la gente sulla sensibilità. Secondo quanto riferito, la società sta testando questo strumento e nelle ultime settimane Google ha chiesto a più dipendenti testarlo attivamente per far si che l’intelligenza artificiale migliori. Ad un certo punto, Google prevede di migliorare la ricerca con l’associazione di Apprentice Bard.

Le immagini trapelate dai processi di test dell’azienda mostrano un’interfaccia ridisegnata in lavorazione, che incorpora le risposte di Apprentice Bard che tentano di dare l’impressione che ci sia una persona reale che risponde alle tue query di ricerca su Google.

Google Apprentice Bard potrà accedere ai dati attuali

Uno dei fattori chiave che differenzia Google Apprentice Bard da ChatGPT è la capacità del primo di rispondere in base ai dati attuali, rimanendo aggiornato su notizie e tendenze. Il bot ha citato i dati fino al gennaio 2023 durante i test interni.

Nel frattempo, gli ingegneri di ChatGPT confessano di aver interrotto l’addestramento del modello AI nel 2021.

Google ha persino posto Apprentice Bard contro ChatGPT per alcuni confronti diretti, incluso chiedere a entrambi come potrebbero finire per sostituire i lavori umani. Entrambi tendono a offrire risposte simili (giurano che il lavoro dei programmatori è sicuro), ma ChatGPT fornisce risposte più lunghe e dettagliate quando gli viene richiesto di essere creativi, come con la sceneggiatura di un film.

Tuttavia, lo sforzo sostenuto da Microsoft fallisce in modo spettacolare quando si rispondono a enigmi logici, a differenza di LaMDA. Google è riluttante a implementare un’intelligenza artificiale che è di fatto imprecisa e ChatGPT a volte si è terribilmente sbagliato.

In una recente riunione, il capo dell’IA di Google, Jeff Dean, ha affermato che l’azienda ha una reputazione più grande da salvaguardare e quindi sta progredendo “in modo più prudente rispetto a una piccola startup“. Detto questo, Dean ha espresso interesse a condividere presto pubblicamente il lavoro dell’azienda, ma non ha specificato una tempistica.

Presumibilmente, il team LaMDA in Google ha istruzioni per mettere altri progetti nel dimenticatoio e concentrarsi sullo sviluppo di Apprentice Bard.

Google Atlas

Allo stesso tempo, la divisione cloud di Google sta anche sviluppando una risposta “codice rosso” a ChatGPT chiamata Atlas, i cui dettagli sono piuttosto scarsi. Questi suggerimenti suggeriscono che Google è piuttosto vicino a soddisfare la precedente indiscrezione del CEO dell’azienda, Sundar Pichai, di rilasciare un prodotto simile a ChatGPT quest’anno. Speriamo di non dover aspettare ancora a lungo.

Microsoft ha scommesso tutto su OpenAI

Forte del suo investimento multimiliardario, Microsoft sta incominciando a integrare i prodotti di OpenAi sui suoi servizi. Inizialmente ha introdotto il servizio Azure OpenAI per gli sviluppatori, insieme a uno strumento per aiutare i principianti a creare le proprie app e ad un’app di progettazione grafica, entrambe basate sulla tecnologia OpenAI.

Adesso ha esteso il supporto al modello GPT-3.5 a Teams Premium, fornendo diversi servizi aggiuntivi come capitoli generati dall’intelligenza artificiale in PowerPoint Live e “indicatori di sequenza temporale personalizzati per quando esci e partecipi a una riunione“

Nel futuro prossimo si dice che Microsoft integrerà ChatGPT, il chatbot sorprendentemente popolare di OpenAI, nel motore di ricerca Bing, così da alzare il livello e mettere a rischio il market share dominante di Google (e il suo business multimiliardario della pubblicità online).

