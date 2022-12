ChatGPT fa paura a Google e al suo business delle pubblicità multi miliardario

Google è il posto dove andare quando hai domande su qualsiasi cosa. Il processo è un po’ complicato, ma dopo aver esaminato alcuni risultati di ricerca e aver utilizzato uno o due operatori di ricerca, di solito troverai ciò di cui hai bisogno. Tuttavia, un nuovo chatbot AI, ChatGPT, sta ribaltando questa proposta. Invece di dover scavare tu stesso tra i risultati, questa nuova tecnologia ti offre risposte dal suono naturale e di facile comprensione in un’interfaccia di chat.

ChatGPT mette a rischio un business da centinaia di miliardi di dollari l’anno

Abbiamo già spiegato in maniera approfondita cos’è e come utilizzare ChatGPT (vi abbiamo proposto anche una bellissima favola sulla rivalità fra Google ed Apple) ma ora vogliamo focalizzarci sul perché Google ritiene che sia una delle pochissime minacce ai propri affari della pubblicità attraverso le ricerche online.

ChatGPT ha ancora molti problemi e non è sempre corretto, ma il suo potenziale ha spaventato Google. Secondo un rapporto del New York Times, ChatGPT ha indotto Google a dichiarare un “codice rosso” internamente, con il timore che questa tecnologia possa ribaltare la sua attività di ricerca.

ChatGPT è attualmente ancora in fase di sviluppo e sperimentale. Sfrutta un set di dati che è stato finalizzato nel 2021, quindi non ha alcuna conoscenza degli eventi passati a quel punto. Quando avvii l’esperienza per la prima volta, vieni anche avvisato che le risposte potrebbero essere errate. Inoltre, non vedrai mai le fonti effettive utilizzate, con ChatGPT che dichiara tutto ciò che afferma come un dato di fatto.

Con questo in mente, sembra ancora magico scrivere con il chatbot. Ad esempio, puoi chiedergli di consigliarti un telefono in base a parametri per te importanti e fornirà una risposta sicura. In futuro, potresti semplicemente contattare un bot specializzato per aiutarti con le decisioni di acquisto piuttosto che aprire una ricerca su Google.

LaMDA è la risposta di Google a ChatGPT

I chatbot che sostituiscono la ricerca è esattamente ciò che Google teme, secondo il New York Times. L’azienda fa affidamento sulle entrate pubblicitarie realizzate tramite il suo motore di ricerca, ma quando le persone si riverseranno sui programmi di chat in futuro, è meno probabile che facciano clic o tocchino quegli annunci che Google pone nella ricerca.

Anche se Google avesse inventato un chat bot concorrente competente (qualcosa su cui siamo certi sta lavorando, magari partendo da LaMDA), dovrebbe comunque capire come monetizzarlo. Infatti, l’azienda sta sperimentando un proprio chatbot intelligente, chiamato LaMDA.

Sebbene il pubblico possa testare solo scenari molto più limitati con esso rispetto a ChatGPT, il bot di Google ha recentemente fatto notizia quando un ex dipendente ha affermato che fosse senziente e di aver bisogno che i suoi diritti fossero rappresentati. Questo da allora è stato confutato da Google, ma mostra ancora quanto siano potenti questi strumenti di intelligenza artificiale nel creare conversazioni realistiche.

Questo ci porterà sicuramente nuove sfide in futuro, in modo simile a come i social media e la Ricerca Google hanno cambiato il modo in cui acquisiamo informazioni e notizie.

ChatGPT è realizzato da OpenAI, una società di ricerca che si concentra sulla costruzione della prossima grande novità con algoritmi di apprendimento automatico. È la stessa attività dietro la misteriosa IA per la creazione di immagini DALL-E 2 (e la recente IA POINT-E per la creazione di animazioni 3D).