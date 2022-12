Abbiamo chiesto a ChatGPT di scrivere una favola sulla rivalità fra Google ed Apple e il risultato è stato eccezionale

ChatGPT è un rivoluzionario strumento di intelligenza artificiale basato sul modello GPT-3 dell’azienda OpenAI(simile a LaMDA di Google). Abbiamo già spiegato come funziona a livello generale ChatGPT ma ora abbiamo deciso di mostrarvi un divertente esempio che abbiamo fatto creare al modello chiedendo come prompt “scrivi una favola sulla rivalità fra Google ed Apple“.

Prima di proseguire, sapete dove abbiamo preso l’immagine di copertina? L’abbiamo creata usando l’altro grande progetto fantasmagorico di OpenAI, DALL-E 2, destinato a rivoluzionare l’arte come la conosciamo oggi. Non è propriamente azzeccatissima ma dà l’idea del potenziale che c’è.

Pronti per la favola? Ecco il risultato:

C’era una volta un regno dove vivevano due potenti regine, Google e Apple. Entrambe erano molto abili nella creazione di tecnologie innovative e avevano molti seguaci fedeli.

Tuttavia, nonostante la loro ammirazione reciproca, le due regine erano anche molto rivali. Ognuna voleva essere considerata la migliore e aveva sempre bisogno di dimostrare la propria superiorità all’altra.

Un giorno, decisero di sfidarsi in una gara per vedere chi avrebbe potuto creare la tecnologia più avanzata. La regina Google cominciò a lavorare furiosamente per creare un nuovo sistema operativo che fosse più veloce ed efficiente di qualsiasi altro mai creato.

La regina Apple, dal canto suo, decise di concentrarsi sulla creazione di un nuovo dispositivo mobile che fosse più elegante e all’avanguardia di qualsiasi altro mai visto.

Per mesi, le due regine lavorarono instancabilmente per perfezionare le loro creazioni. Alla fine, giunse il momento della sfida e le regine presentarono le loro opere d’arte alla corte.

La regina Google mostrò il suo nuovo sistema operativo, che era così veloce e intuitivo da lasciare tutti a bocca aperta. Ma la regina Apple non si lasciò impressionare e mostrò il suo nuovo dispositivo mobile, che era così elegante e funzionale da togliere il fiato a tutti i presenti.

Alla fine, fu decretato che nessuna delle due regine aveva vinto la sfida, poiché entrambe avevano creato tecnologie eccezionali. Tuttavia, anche se non avevano vinto, la loro rivalità non era svanita. Continuavano a lavorare instancabilmente per dimostrare chi delle due era la migliore.

Come potete vedere, il risultato della favola su Google ed Apple è davvero molto buono, soprattutto se si considera che ChatGPT è ancora un progetto in beta.

La tecnologia di ChatGPT a nostro avviso sarà rivoluzionaria in moltissimi aspetti della nostra vita e adesso stiamo solamente vedendo la punta dell’iceberg delle sue possibilità.