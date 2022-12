Firefox 108 ufficiale | Novità e download

Firefox 108, la prossima importante versione del browser Web open source, gratuito e multipiattaforma di Mozilla utilizzato da milioni di utenti in tutto il mondo, è ora disponibile per il download.

Firefox 108 è entrato in beta test pubblico il 15 novembre, quando Mozilla ha promosso la versione di Firefox 107 sul canale stabile (in maniera simile a quanto fatto da Google con Chrome 107). Durante la fase di beta test, ha ricevuto un totale di nove versioni beta, tante quante le versioni precedenti da quando Firefox ha raggiunto il numero di versione 100.

Le novità di Firefox 108

Firefox 108 non è un grande aggiornamento, ma apporta alcuni miglioramenti interessanti, a partire dal supporto per l’API WebMIDI, che rende più facile per i musicisti interagire con gli strumenti musicali MIDI utilizzando il Web. WebMIDI è un’API progettata per fornire supporto MIDI nei browser web. Il supporto dell’API WebMIDI viene fornito con un nuovo meccanismo sperimentale per controllare l’accesso a funzionalità pericolose.

Un’altra novità di Firefox 108 è il supporto per l’importazione di mappe che consentono alle pagine Web di controllare il comportamento delle importazioni JavaScript come default, il supporto per la corretta correzione del colore delle immagini contrassegnate con i profili ICCv4 e una nuova scorciatoia da tastiera (Maiusc+Esc) per l’apertura del processo di Firefox Funzionalità di gestione, in modo da poter identificare più rapidamente i processi affamati di risorse.

Inoltre, questa nuova versione di Firefox migliora la gestione dei caratteri non ASCII durante il salvataggio e la stampa di moduli PDF e migliora lo stato predefinito dell’opzione “Mostra solo in una nuova scheda” nella barra dei segnalibri in modo che funzioni correttamente anche per le nuove schede vuote. Gli utenti potranno comunque modificare il comportamento della barra dei segnalibri utilizzando il menu contestuale della barra degli strumenti.

Per gli sviluppatori Web, Firefox 108 promette il supporto per gli attributi height e width nell’elemento <source> quando viene utilizzato come figlio di un elemento <picture>, l’abilitazione delle funzioni trigonometriche per impostazione predefinita per consentire l’uso di sin(), cos( ), tan(), asin(), acos(), atan() e atan2() all’interno della funzione CSS calc(), oltre al supporto per lo script style-src-elem, style-src-attr, -src-elem e script-src-attr Direttive di intestazione HTTP Content-Security-Policy.

Per gli utenti Windows, questa versione abilita la modalità di efficienza sui sistemi Windows 11 per i processi utilizzati per le schede in background per limitare l’utilizzo delle risorse.

Download

Come accennato in precedenza, Mozilla ha reso disponibile al download Firefox 108, sia come file completo per l’installazione sia come aggiornamento OTA (Over-the-Air) sulle piattaforme supportate.

Se non avete ancora scarticato Firefox 108 e volete provarlo, potetet farlo da questo link che vi riporta alla pagina del download ufficiale. Per il client Android, trovate l’app box qui di sotto.

VIA