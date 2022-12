Google Advanced Data Protection vs Apple Advanced Data Protection

Apple ha annunciato tre nuove funzionalità di sicurezza per proteggere i dati degli utenti nel dicembre 2022. Queste funzionalità salvaguardano i dati di iMessage, ID Apple e iCloud dalle minacce esterne. Denominato Apple Advanced Data Protection, questo programma arriva quasi tre anni dopo che Google ha lanciato il suo programma Google Advanced Data Protection che fornisce protezioni simili ed è pensato per individui e organizzazioni vulnerabili agli attacchi online.

Sebbene gli utenti Apple siano stati in grado di utilizzare il programma Google Advanced Data Protection per anni e Apple abbia costantemente aumentato la protezione dei dati per i suoi clienti, le sue ultime funzionalità sono all’altezza.

Qual è l’obiettivo dei programmi Google Advanced Data Protection e Apple Advanced Data Protection?

Questi programmi di protezione dei dati sono un gradino sopra i semplici passaggi che dovresti adottare per proteggere la tua privacy digitale. Entrambi i servizi utilizzano la crittografia end-to-end e le chiavi di sicurezza fisica per ridurre al minimo la possibilità che utenti non autorizzati accedano al tuo account.

Mentre chiunque può iscriversi a entrambi i programmi, gli utenti comuni potrebbero trovare superflui i passaggi aggiuntivi. I servizi sono rivolti a giornalisti, attivisti, dirigenti d’azienda, funzionari elettorali e diplomatici. È per chiunque porti dati estremamente sensibili sul proprio dispositivo.

Se utilizzi il tuo spazio di archiviazione iCloud o Google Drive solo per archiviare le foto dei tuoi gatti, probabilmente non avrai bisogno di questi servizi.

Sebbene entrambi siano tecnicamente gratuiti, l’obbligo di acquistare una chiave fisica può essere scoraggiante per alcuni. Tuttavia, in un’era in cui le password sono sempre più obsolete (vedi il lancio del nuovo standard passkey), questi programmi stanno diventando più preziosi, anche per coloro che non corrono un rischio elevato di attacchi online mirati.

Secondo il Data Breach Report 2021 dell’Identity Theft Resource Center, il numero di violazioni dei dati è ai massimi storici.

Le chiavi di sicurezza fisica offrono un ulteriore livello di protezione

Sebbene gli aspetti di entrambi i programmi differiscano in modo significativo, l’area in cui sono identici è la necessità di una chiave di sicurezza per accedere al tuo account Apple o Google. Una chiave di sicurezza fisica è il modo migliore per proteggere gli account online. Questa chiave è una forma di autenticazione a due fattori che puoi acquistare per meno di 30 euro.

Per via della sua natura fisica e crittografata, rende quasi impossibile per gli hacker accedere al tuo account in una truffa di phishing, poiché la tua chiave hardware è necessaria ogni volta che accedi a un account associato. Una chiave di sicurezza fisica è il modo più semplice ed efficace per autenticare l’accesso all’account. Molte app e servizi offrono l’accesso 2FA facoltativo, ma ti verrà richiesto di utilizzarne uno solo nell’ambito di questi programmi di protezione dei dati.

