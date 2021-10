Yubikey Security Key C NFC ufficiale: a 29 euro è la più economica

Torniamo a parlare di Yubico e delle sue chiavi di sicurezza hardware Yubikey. Dopo aver annunciato la nuova serie Yubikey Bio dotata di sensore di impronte digitali, l’azienda ha volto l’attenzione all’altro estremo della propria lineup annunciando la Yubikey Security Key C NFC, ovvero la più economica chiave di sicurezza ad essere dotata di interfaccia USB-C e chip NFC.

La nuova Yubikey Security Key C NFC è dotata sia di USB-C che di NFC, rendendolo compatibile con la maggior parte degli smartphone Android, con tutti gli iPhone e con alcuni PC Windows 10. In termini di protocolli supportati, troviamo WebAuthn, FIDO2 CTAP1, FIDO2 CTAP2, Universal 2nd Factor o U2F; è inoltre certificata FIDO2.

Come vi abbiamo ampiamente spiegato in passato, le chiavi di sicurezza hardware sono estremamente importanti per mantenere al sicuro gli account online e, grazie al pieno supporto delle Big Tech, possono essere utilizzata con una varietà di servizi e software online popolari, tra cui l’ecosistema Google (Gmail, YouTube ecc), Dropbox, Brave, ecosistema Microsoft, Facebook (da qualche mese anche su smartphone), Twitter, Coinbase e altro ancora.

La lista completa dei servizi supportati dalla linea di chiavi di sicurezza Yubikey è disponibile a questo link. Come con altre chiavi di sicurezza di Yubico e della concorrenza, la nuova Yubikey Security Key C NFC presenta un design simile a una chiavetta sottile, incluso un foro per attaccarlo a un portachiavi. Il dispositivo sfoggia anche un corpo rinforzato in fibra di vetro per una maggiore durata ed è resistente all’acqua.

Il grande vantaggio qui è il supporto NFC oltre a USB-C, che consente agli utenti di avere una flessibilità maggiore sugli smartphone e i computer più moderni (su quelli sprovvisti di USB-A è possibile usare un adattatore).

Nel caso foste interessati, la chiave di sicurezza Yubikey Security Key C NFC è disponibile per l’acquisto oggi dal sito Web di Yubico per 29 euro. L’azienda offre da tempo anche una versione USB-A che costa 25 euro.