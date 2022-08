Attacchi informatici su del +42% nei primi sei mesi del 2022

La sicurezza informatica sta diventando sempre più importante in ogni ambito della nostra vita. Questo perché, purtroppo, la sofisticatezza degli attacchi hacker sta crescendo allo stesso modo. Stando a una nuova ricerca della divisione di Threat Intelligence di Check Point Software Technologies, gli attacchi informatici sono aumentati del +42% nei primi sei mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Allo stesso modo, questo genere di attacchi è ormai diventato anche un’arma statale, quali la nuova tecnica ransomware “Country Extortion” e l’hacktivismo legato allo Stato, nonché l’aumento del ransomware come minaccia principale.

“La guerra in Ucraina ha dominato i titoli dei giornali nella prima metà del 2022 e possiamo solo sperare che si concluda presto in modo pacifico”, ha dichiarato Maya Horowitz, VP Research di Check Point Software. “Il suo impatto sul cyber-spazio è stato drammatico sia per la portata che per le dimensioni, e quest’anno abbiamo assistito a un enorme aumento degli attacchi informatici contro le organizzazioni di tutti i settori e di tutti i Paesi. Purtroppo, la situazione non potrà che peggiorare, soprattutto con il ransomware che è ormai la minaccia numero uno per le organizzazioni. Tuttavia, con le giuste competenze, strategie e soluzioni di cybersecurity, le aziende possono prevenire gli attacchi”.

Su questo fronte, gli smartphone Android e iOS sono fra i dispositivi più sicuri. Questo perché ricevono costantemente (su base mensile, bimestrale e quadrimestrale) aggiornamenti di sicurezza attraverso delle patch. La stessa cosa avviene con i PC Windows, con Microsoft molto attenta.

Da tutto questo ne viene fuori la necessità di installare gli aggiornamenti che i produttori rilasciano, così come quelli delle applicazioni a maggior rischio (browser web) il prima possibile e non tentennare più di tanto. Allo stesso tempo, è bene seguire delle buone pratiche per evitare di cadere in attacchi di phishing che prendono di mira non le vulnerabilità informatiche ma quelle delle persone.