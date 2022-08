LG regala 3 mesi di Google Stadia Pro a chi acquista una sua Smart TV

A dicembre dello scorso anno, Google ha esteso il supporto Stadia alle smart TV LG con webOS 5.0 e versioni successive con una nuova app rilasciata su LG Content Store. Nel tentativo di attirare più utenti al servizio di streaming di giochi, LG ha ora collaborato con Google per offrire tre mesi di Stadia Pro gratuitamente su modelli selezionati.

È interessante notare che l’offerta è disponibile sia per gli abbonati Stadia Pro nuovi che per quelli esistenti. Secondo LG, la nuova promozione Stadia Pro è disponibile su tutte le smart TV LG con webOS 5.0 o versioni successive in tutti i 22 paesi in cui Google offre il suo servizio di cloud gaming (Italia compresa).

Per chi non lo sapesse, Stadia Pro offre agli utenti l’accesso a oltre cinquanta giochi con nuovi titoli aggiunti ogni mese, insieme a sconti unici su titoli aggiuntivi e contenuti aggiuntivi. Con l’abbonamento, gli utenti possono eseguire lo streaming di giochi in HDR con risoluzione 4K a 60 FPS e sperimentare un coinvolgente suono surround a 5.1 canali.

Le smart TV che partecipano alla promozione appartengono alle annate 2020, 2021 e 2022. Nello specifico, l’acquisto di uno dei seguenti modelli di Smart TV LG danno diritto ad avere 3 mesi di abbonamento a Google Stadi Pro.