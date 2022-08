Fitbit, la sincronizzazione col PC sarà sospesa definitivamente ad ottobre

L’evoluzione e la popolarità degli smartphone ha reso sempre più difficile la vita ai PC, i cui numeri di vendita sono in contrazione da diversi anni. Di fatto, lo smartphone è diventato il principale computer per moltissime persone. Non è un caso allora che aziende come Fitbit stiano per tagliare “i rami secchi” dei propri servizi legati al PC.

Fitbit interromperà il supporto per la sincronizzazione di PC e Mac. In una pagina di supporto individuata da 9to5Google, la società ha affermato che avrebbe rimosso l’opzione per gli utenti di sincronizzare i propri tracker sulla sua app Connect il 13 ottobre 2022. Dopo tale data, l’unico modo per trasferire i dati dal proprio dispositivo indossabile Fitbit sarà tramite l’app mobile per Android e iOS.

Sebbene sia improbabile che l’arresto influisca su molte persone, significa che ci sarà un modo in meno per trasferire le canzoni preferite sul proprio wearable per la riproduzione offline. “Il 13 ottobre 2022 rimuoveremo l’opzione per trasferire le playlist sul tuo smartwatch Fitbit tramite il tuo computer“, afferma la società in una pagina di supporto separata. “Puoi continuare a riprodurre la musica personale memorizzata sull’orologio e trasferire la musica sull’orologio con l’app Deezer e l’app Pandora.”

In altre parole, se si usa una smartband o uno smartwatch Fitbit per ascoltare la musica, si dovrà dipendere da due servizi musicali che non sono le opzioni più popolari in circolazione. Con Pixel Watch impostato per offrire una profonda integrazione Fitbit, probabilmente non sarà un grosso problema con i nuovi dispositivi indossabili Fitbit, ma è qualcosa che gli utenti attuali dovranno considerare.

VIA