Tutte le app che supportano le icone a tema Material You in Android 13

Google ha introdotto la possibilità di avere icone a tema sulla schermata iniziale in Android 12, progettato per aiutare ad andare all-in sul tema di Material You. Ora, in Android 13, le app di terze parti possono divertirsi con le icone a tema.

Le icone a tema sono progettate per creare un aspetto uniforme per le icone della schermata iniziale che corrispondono al tema del sistema. Disponibile in Android 12 e versioni successive, la funzione crea un tema dinamico per l’icona e la modifica mentre lo sfondo regola i colori del sistema. Funziona piuttosto bene, secondo la nostra esperienza, ma tutto dipende da quante app lo supportano.

In Android 12, questa funzione era limitata esclusivamente alle app consentite dal sistema, determinate da Pixel Launcher (o Samsung Launcher). Su Pixel, l’elenco era esclusivamente di app Google. Sui dispositivi Samsung, erano solo app Samsung. Era una versione incredibilmente limitata dell’idea, ma non quasi quella finale.

In Android 13, la porta è aperta alle app di terze parti per supportare le icone a tema del Material You. A questo proposito, qui di seguito vi proponiamo l’elenco completo che delle app che, ad oggi, supportano le icone a tema del Material You in Android 13.