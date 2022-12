Google Pixel, un leak svela l’intera lineup fino al 2025

Sono emerse già molte indiscrezioni riguardo al Pixel 7a e alla serie Pixel 8 che ci aspetta nel 2023, tuttavia, Android Authority è venuta in possesso di un rapporto che rivela tutti gli smartphone che Google ha pianificato di lanciare dal 2023 al 2025.

A partire dal 2023, Google lancerà Pixel 7a (nome in codice “lynx”) e Pixel Fold (nome in codice “felix”) al Google I/O nel mese di aprile o maggio. Il Pixel 7a è uno smartphone di fascia media molto atteso che si dice migliori le carenze del Pixel 6a.

Pixel 8 e Pixel 8a

Più avanti nel 2023, Google lancerà la serie Pixel 8. Il modello standard sarà leggermente più piccolo del Pixel 7, mentre il Pixel 8 Pro avrà le stesse dimensioni del Pixel 7 Pro. Oltre ai nuovi chipset Tensor G3, la serie Pixel 8 dovrebbe essere abbastanza simile alla serie Pixel 7 in termini di specifiche.

Il lancio di Pixel 8a è previsto per il 2024 anche se, a seconda di quanto bene vende Pixel 7a, tale piano potrebbe essere abbandonato a favore di un ciclo di lancio ogni due anni. Aspettatevi che Pixel 8a costerà $499 quando finalmente verrà lanciato, $50 in più rispetto al suo predecessore.

Google Pixel 9 e l’esordio di un modello “Ultra”

Tre modelli comporranno la serie Pixel 9: il Pixel 9 (che dovrebbe mantenere le dimensioni più piccole del Pixel 8), il Pixel 9 Pro (con uno schermo di circa 6,7 ​​pollici) e un terzo modello di livello Ultra con uno schermo da 6,3″ e tutte le funzionalità del Pro più grande.

La premessa è che Google imiterà Apple: considera il nuovo telefono da 6,3 pollici come l’iPhone Pro dell’azienda, mentre il modello da 6,7 ​​pollici è il Pro Max. Naturalmente, il SoC Tensor G4 sarà incluso in tutti e tre questi nuovi dispositivi.

Nel 2024 ci sarà anche un nuovissimo pieghevole, anche se al momento si sa poco. A seconda di quanto efficace (o infruttuosa) si dimostrerà la sua strategia per il 2023 e il 2024, la società potrebbe scegliere altre strade per il 2025.

Se il modello pieghevole a conchiglia di Google diventa realtà, debutterà nell’autunno del 2025 accanto ai tre Pixel di quell’anno (ce ne saranno ancora tre come nel 2024). Se il telefono a conchiglia non si materializza, tuttavia, vedremo invece quattro Pixel non pieghevoli, tra cui un modello standard in dimensioni piccole e grandi e una variante Pro in entrambe le dimensioni.