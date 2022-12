Android 13 disponibile sui PC Windows 11

Quando Microsoft ha rivelato per la prima volta Windows 11, inizialmente mancava una funzionalità tanto attesa: il supporto per l’esecuzione di app Android. Dopo test approfonditi durati più di un anno, la versione stabile del Windows Subsystem for Android, basato su Android 12, è arrivato all’inizio di questo autunno. Proprio come tutti i tuoi telefoni preferiti, questo componente di Windows 11 sta ricevendo il proprio aggiornamento ad Android 13, disponibile per il test ora nel canale beta.

Con il Windows Subsystem for Android così nuovo, gli sviluppi sono frequenti e abbondanti e questo aggiornamento è quello che aspettavamo da tempo. Microsoft ha tranquillamente rilasciato un aggiornamento di Android 13 del canale beta per il sottosistema.

Il repository GitHub descrive in dettaglio alcune delle modifiche che gli utenti possono aspettarsi di incontrare, oltre al passaggio ad Android 13 in generale:

Aggiunto un nuovo comando per arrestare WSA per l’automazione (wsaclient.exe /shutdown)

Tempo di avvio fino al 50% più rapido su computer senza HDD meccanici

Miglioramenti all’input del clic del mouse

Migliore stabilità degli appunti

Miglioramenti al ridimensionamento dell’applicazione

Aggiornato alla tecnologia bridge Intel per Android 13

Miglioramenti dell’affidabilità per l’apertura di file multimediali in Windows

Anche con questa nuova versione, rimangono alcuni vecchi problemi per WSA, come la disponibilità geografica limitata (in Italia è disponibile solo da poco) e la libreria di app Amazon Appstore non così completa.

Anche l’accesso alla nuova beta è un po’ complicato e gli interessati devono iscriversi al programma di anteprima WSA separato utilizzando il proprio account Microsoft, quindi attendere fino a una settimana prima che l’Amazon Appstore (distribuito tramite Microsoft Store) venga aggiornato con le nuove funzionalità.

Devi essere un Windows Insider per eseguire la versione WSA stabile e un membro WSA Preview per eseguire questa ultima beta di Android 13. Se sei un utente esperto e non hai paura di sporcarti un po’ le mani, puoi sempre prendere la strada alternativa e configurare l’ultimo WSA usando il sideloading.

Microsoft non ha ancora detto quando il WSA basato su Android 13 arriverà su Windows 11 in forma stabile. Poiché il beta test è appena iniziato, sospettiamo che un’implementazione più ampia sia prevista tra almeno diverse settimane.

VIA