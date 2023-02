Google: focus raddoppiato nella gamma Pixel per il 2023

La società madre di Google, Alphabet, ha appena tenuto la chiamata sugli utili del quarto trimestre e, come gran parte del settore tecnologico, la società ha avuto una fine tutt’altro che eccezionale fino al 2022. Tuttavia, le prospettive non erano fosche su tutta la linea: molti dei servizi di Google hanno avuto un trimestre solido, portando l’azienda a promettere una maggiore attenzione su prodotti come YouTube Shorts, YouTube Music e sulla sua linea Pixel di smartphone, auricolari e smartwatch.

Secondo il rapporto, l’utile operativo è stato di $ 18,1 miliardi nel quarto trimestre del 2022, in calo del 17% rispetto ai $ 21,9 miliardi dello scorso anno. L’utile netto nel quarto trimestre è diminuito del 34% anno su anno, da $ 20,6 miliardi a $ 13,6 miliardi. I numeri per l’intero anno fiscale 2022 sono stati meno cupi, con l’utile operativo che è sceso solo da $ 78,7 miliardi nel 2021 a $ 74,8 miliardi nel 2022 (-5%) e l’utile netto è sceso da $ 76 miliardi a $ 60 miliardi (-21%).

È interessante notare che i ricavi complessivi sono aumentati dell’1% su base annua a 76 miliardi di dollari, indicando l’aumento dei costi operativi come principale motore della crescita negativa nel trimestre.

Le vendite di Google Pixel sono a gonfie vele

La gamma Pixel di Google ha avuto un 2022 sorprendentemente forte. Secondo il CEO di Alphabet Sundar Pichai, “i Pixel 6a, 7 e 7 Pro del 2022 sono la generazione di telefoni più venduta” che l’azienda abbia mai lanciato. Pichai ha continuato osservando che i pixel “hanno guadagnato quote in tutti i mercati” in cui Google ha operato quest’anno.

Quando è stato sollecitato per un commento, l’amministratore delegato dell’azienda ha detto questo sulla crescita della gamma di telefoni di punta: “Molto, molto soddisfatto di come Pixel si è comportato in un ambiente macro impegnativo. Senti, penso che il nostro portafoglio informatico sia incredibilmente importante. È ciò che ci consente di… investire e portare avanti l’innovazione”.

Ruth Porat, CFO di Alphabet, ha fornito alcune informazioni sui piani di Google per una maggiore attenzione sui suoi telefoni Pixel nel 2023, affermando che “continuiamo a fare investimenti considerevoli, in particolare per supportare l’innovazione nella nostra famiglia Pixel, mentre lavoriamo per ottenere maggiore attenzione ed efficienza dei costi in tutta il portafoglio”. Pichai ha rispecchiato questo sentimento, aggiungendo: “Stiamo lavorando per migliorare l’economia e l’hardware mentre ci concentriamo maggiormente sulla linea Pixel e sulla nostra struttura complessiva dei costi“.

