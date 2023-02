Samsung rilascia la funzione di bypass della batteria durante la ricarica per i vecchi Galaxy

La serie Samsung Galaxy S23 ha introdotto una nuova funzionalità chiamata “bypass ricarica” nell’applicazione Game Launcher. Ora, sembra che il marchio stia implementando la funzione su altri dispositivi Galaxy tramite un aggiornamento dell’applicazione Game Launcher.

Alcuni dispositivi meno recenti come la serie Galaxy S22, la serie Galaxy Z Fold e altri hanno iniziato a sfruttare la funzionalità. Il marchio non ha chiarito quali dispositivi siano ufficialmente supportati per questa funzionalità, ma al momento sempre più dispositivi la stanno ottenendo.

Il seguente rapporto è venuto alla luce attraverso un articolo pubblicato da SamMobile. Nel loro rapporto hanno menzionato che diversi smartphone Samsung Galaxy stanno ricevendo un aggiornamento dell’applicazione Game Launcher che offre anche la funzione “Bypass ricarica”. Ciò conferma che la funzionalità non è esclusiva della serie Galaxy S23 ora.

Gli smartphone Samsung che supportano il bypass della ricarica

A partire da ora, sembra un’implementazione non pianificata poiché alcuni dispositivi hanno ricevuto l’aggiornamento mentre altri no. Inoltre, vi sono variazioni regionali anche nell’implementazione.

I dispositivi Samsung Galaxy Z Fold 4, Z Fold 3 e Z Fold 2, nonché i dispositivi Galaxy S22 e Galaxy A73 5G attualmente supportano la funzione. Se non lo vedi sul tuo dispositivo, assicurati che il tuo software Game Launcher sia aggiornato alla versione più recente, ovvero 5.0.03.0. Inoltre, è stato affermato che la funzione funziona solo con un caricabatterie Samsung Power Delivery (PD) da 45 W, tuttavia, questo è probabilmente solo un caso e dovrebbe funzionare con qualsiasi caricabatterie Power Delivery (PD).

Tale impostazione impedisce al caricabatterie di ricaricare la batteria interna del telefono quando è collegato a un caricabatterie Power Delivery. Il risultato è che riduce l’accumulo di calore del telefono, rendendolo più comodo durante i giochi. C’è anche un altro vantaggio, ovvero che potenzialmente prolunga la salute della batteria perché non la ricarica costantemente quando è in uso.

Accedi semplicemente al Game Launcher dopo l’aggiornamento e seleziona le opzioni di Game Booster se vuoi verificarlo tu stesso. Dovrebbe essere disponibile un’opzione “Pause USB Power Delivery”. Attivalo se è disponibile per abilitare la ricarica in bypass. Assicurati solo di utilizzare un caricabatterie PD e che il tuo dispositivo abbia una durata della batteria di almeno il 20%.