Samsung Galaxy S23 Ultra consente di bypassare la batteria quando è in carica

Manca circa una settimana all’uscita sul mercato della serie Samsung Galaxy S23, ma ciò non significa che le unità non siano in circolazione e non vengano modificate. Mentre il resto di noi aspetta che le unità di vendita al dettaglio arrivino nelle nostre case, sembra che una caratteristica abbastanza unica sia stata scoperta con il Samsung Galaxy S23 Ultra (oltre al mancato supporto ai seamless updates di Android). L’impostazione appena scoperta consente agli utenti di bypassare la batteria quando il telefono è in carica, preservando la salute della batteria e riducendo l’accumulo di calore durante un uso intenso.

Secondo il canale YouTube NL Tech, il Samsung Galaxy S23 Ultra ha un’impostazione che può essere abilitata nel menu Game Launcher chiamata “Pausa alimentazione USB” che impedisce al caricabatterie di ricaricare la batteria interna del telefono quando è collegato a un caricabatterie Power Delivery.

Il risultato è che riduce l’accumulo di calore del telefono, rendendolo più comodo durante i giochi. C’è anche un altro vantaggio, ovvero che potenzialmente prolunga la salute della batteria perché non la ricarica costantemente quando è in uso.

Naturalmente, ci sono alcuni criteri coinvolti in questa modalità, il principale dei quali è che la batteria del telefono deve essere almeno superiore al 20 percento. Ma questa è una cosa minore di cui preoccuparsi e i vantaggi per l’utente e il telefono sono piuttosto sorprendenti.

Sebbene questa sia certamente una notizia entusiasmante, c’è un problema, poiché i ragazzi di 9to5Google hanno scoperto che la funzione non è disponibile nei modelli della serie Galaxy S23 in loro possesso. Si tratta di una cosa abbastanza strana, dal momento che non si tratta solo di un’impostazione software ma è necessariamente richiesto un circuito di alimentazione supplementare a livello hardware e difficilmente Samsung avrebbe alterato la linea di produzione in questo senso per specifici modelli.

Staremo a vedere che cosa dice Samsung.

