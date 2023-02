Samsung Galaxy S23 non supporta i seamless updates di Android

In uno schema continuo e ripetuto, Samsung ha ancora una volta spedito la sua ultima ammiraglia senza supporto per una funzionalità Android vecchia di anni. Proprio come le generazioni passate, anche la serie Samsung Galaxy S23 presentata nei giorni scorsi non supporta i seamless updates di Android. Per il sesto anno consecutivo, Samsung ha rinunciato al supporto per gli aggiornamenti continui sulla serie Galaxy S23.

I i seamless updates di Android sono stati segnalati come non disponibili sia da Inware che da Treble Check, app che controllano i dati di sistema per riportare informazioni come questa. Francamente, questa non è una sorpresa, poiché Samsung ha dimostrato più e più volte che chiaramente non vuole adottare questa funzione. Anche la serie Galaxy S22 dell’anno scorso mancava della funzione.

Ma cosa sono i i seamless updates di Android? La funzionalità, introdotta da Google nel 2016, consente ad Android di installare gli aggiornamenti in background per poi essere applicati in un successivo riavvio. In genere è più lento di un normale processo di aggiornamento, ma fornisce un livello di sicurezza aggiuntivo per il processo di aggiornamento in quanto le partizioni A/B possono essere ripristinate se qualcosa va storto.

Si prevedeva in passato che Samsung eliminasse col tempo gli aggiornamenti senza soluzione di continuità a causa di problemi di archiviazione, dato che la funzione tende a consumare spazio di archiviazione aggiuntivo. Ma considerando che Samsung sta eliminando principalmente i livelli di archiviazione da 128 GB, non crediamo più che ciò avvenga.

Nel frattempo, i file di sistema di Samsung consumano oltre 50 GB sul Galaxy S23 Ultra, ancora di più rispetto al Galaxy S22 Ultra dell’anno scorso che ha perso oltre 30 GB nei file di sistema.

Nel frattempo, Google sta ancora migliorando i i seamless updates di Android, con informazioni rilevate alla fine dell’anno scorso che mostrano miglioramenti significativi della velocità degli aggiornamenti che dovrebbero apparire nei futuri smartphone Pixel.

