Lo Stadia Controller funzionerà anche con la Nintendo Switch grazie a 8BitDo

Come uno dei suoi ultimi atti prima della chiusura definitiva, Google Stadia ha sbloccato il supporto per il Bluetooth sullo Stadia Controller e sembra che i giocatori di Nintendo Switch potranno presto goderselo. Questo grazie al supporto per il controller apparentemente in arrivo con gli adattatori 8BitDo.

Lo Stadia Controller generalmente funziona con quasi tutti i dispositivi compatibili con Bluetooth (o anche in maniera cablata sfruttando la connessione USB), ma un’eccezione è la Nintendo Switch, che è un po’ schizzinosa quando si tratta di controller Bluetooth. Non puoi semplicemente utilizzare qualsiasi controller wireless con una Switch. Tuttavia, 8BitDo ha da tempo realizzato un adattatore che si collega al dock di Nintendo Switch e consente a più controller Bluetooth di funzionare con la console (sfortunatamente non in mobilità).

Presto, quell’adattatore potrebbe supportare il controller Stadia. Un fan di Stadia è entrato in contatto con 8BitDo in merito all’utilizzo dello Stadia Controller con la propria Nintendo Switch utilizzando l’adattatore 8BitDo V2. Allo stato attuale, l’adattatore tecnicamente non supporta il controller Stadia ma 8BitDo ha fornito all’utente il software beta che ne ha abilitato il supporto.

Negli ultimi due giorni, parecchi fan di Stadia hanno testato il firmware aggiornato e hanno scoperto che funziona meravigliosamente con Switch. L’adattatore 8BitDo V2 costa circa 20 euro.