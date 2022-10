Come usare lo Stadia Controller su Android, Windows e ChromeOS

Google Stadia non sarà più disponibile da metà gennaio 2023, lasciando migliaia di controller là fuori senza un uso adeguato. Google non ha ancora aggiornato il firmware dello Stadia Controller per poter essere usato via Bluetooth su Android e PC ma, fortunatamente, c’è un modo per continuare a utilizzarlo in maniera cablata, poiché è considerato uno dei migliori controller in circolazione.

Come funzionava con Google Stadia

Google Stadia era un servizio di streaming di giochi basato su cloud. Ciò significa semplicemente che, anziché costringerti a scaricare giochi in locale sul tuo dispositivo, puoi accedere a Stadia, selezionare il gioco a cui desideri giocare e riprodurlo in streaming direttamente sul tuo telefono, tablet o computer.

Poiché i giochi in streaming comportano l’ulteriore necessità di una connessione Internet affidabile, la latenza è un problema intrinseco. Per contrastare questo, Google ha progettato il controller per connettersi direttamente a Internet, riducendo al minimo qualsiasi ritardo di input che potresti incontrare con Bluetooth. Poiché il controller ha inviato l’input direttamente ai server di Stadia, il gameplay è notevolmente migliorato.

Come usare lo Stadia Controller in maniera cablata

Sebbene la funzione principale del controller sia basata sulla connettività wireless, ciò semplicemente non sarà possibile a partire da gennaio 2023. Pertanto, l’unico modo per utilizzare il controller è collegarlo al dispositivo su cui stai giocando. Il controller funziona come qualsiasi controller di gioco comune.

La maggior parte dei dispositivi riconoscerà l’input del controller e funzionerà come previsto. Puoi collegare lo Stadia Controller al tuo dispositivo Android, Chromebook o PC.

Tra l’altro, considerando che il controller deve essere ricaricato tramite una porta USB-C, è molto probabile che hai già un cavo adeguato con il quale connetterlo al PC.

Per il collegamento con Android invece, è necessario che ti doti di un cavo USB-C to USB-C.