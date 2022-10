Con Google Stadia cancellato, gli Stadia Controller funzioneranno ancora?

Lo avevamo sospettato da tempo ma da qualche giorno è ufficiale: Google Stadia chiuderà i battenti ufficialmente il prossimo 18 gennaio 2023. Ne abbiamo parlato in maniera approfondita nel nostro articolo dedicato ma adesso vogliamo concentrarci su un altro aspetto: coloro che hanno acquistato uno Stadia Controller verranno rimborsati per intero ma tali controller potranno essere usati su altre piattaforme?

“Rimborseremo tutti gli acquisti di hardware Stadia effettuati tramite il Google Store e tutti gli acquisti di giochi e contenuti aggiuntivi effettuati tramite il negozio Stadia“, ha scritto Phil Harrison, vicepresidente e direttore generale di Stadia in un post sul blog. “Prevediamo di completare la maggior parte dei rimborsi entro la metà di gennaio 2023. Abbiamo maggiori dettagli per i giocatori su questo processo nel nostro Centro assistenza“.

Sebbene sia fantastico che Google stia pianificando di rimborsare chiunque abbia acquistato hardware Stadia (tramite il proprio negozio, comunque), cosa dovrebbero fare i giocatori con questi dispositivi che presto saranno “a fine carriera”? Mentre i Chromecast Ultra possono continuare a funzionare come dispositivi di streaming, gli Stadia Controller funzionano solo in modalità wireless con la piattaforma cloud.

Sebbene supportino il Bluetooth, non puoi effettivamente accoppiarli con nulla, lasciandoli inutili come controller (non cablati) dopo il 18 gennaio.

Secondo il sito di supporto ufficiale dell’azienda, il supporto Bluetooth Classic può essere abilitato in qualsiasi momento: è solo una questione di quando e se ciò accadrà effettivamente. Si spera che le risposte a queste domande arrivino nelle prossime settimane, mentre gli utenti di Stadia si adattano al cupo futuro che li attende.

Curiosamente, Stadia negli scorsi giorni ha ricevuto una nuova interfaccia utente desktop che, secondo il community manager di r/Stadia, verrà lanciata per tutti gli utenti nelle prossime settimane. Consideralo un ultimo regalo mentre la piattaforma di gioco cloud di Google si fa strada nel cimitero.