Anche Twitter copia TikTok: arrivano i video verticali “immersivi”

I video su Twitter ora assomiglieranno molto di più a quelli di TikTok. La società ha annunciato che sta passando a un lettore video “immersivo” a schermo intero per guardare le clip. Sta anche prendendo in prestito l’ormai familiare gesto “scorri verso l’alto” che consentirà alle persone di scorrere all’infinito più video sulla piattaforma (allontanandosi un attimo dal suo concetto iniziale di esprimere un proprio pensiero con 140 caratteri prima e 280 dopo).

L’aggiornamento renderà la visione di video su Twitter molto più simile alla navigazione su TikTok o sui Reals di Instagram, almeno in termini di interfaccia utente. Le modifiche sono limitate all’app iOS di Twitter per ora, ma la società ha affermato che un aggiornamento simile per Android dovrebbe arrivare nelle “prossime settimane”.

Mentre Twitter promuove da tempo i video, in particolare i video dal vivo, in diverse parti della sua app, il cambiamento è una delle mosse più aggressive dell’azienda per spingere i video sui suoi utenti. Potrebbe anche rivelarsi controverso, poiché alcuni utenti potrebbero trovare dirompenti i nuovi video a schermo intero. La società rileva che gli utenti possono tornare al tweet originale utilizzando la freccia indietro nell’angolo in alto a sinistra di una clip.

Twitter sta anche implementando altre modifiche al proprio servizio. L’azienda sta testando una modifica per indirizzare più persone a contenuti video sulla sua piattaforma. L’azienda sta sperimentando una nuova sezione per i consigli sui video nella pagina Esplora di Twitter. Questi suggerimenti saranno “disponibili per le persone in paesi selezionati che utilizzano Twitter in inglese su iOS e Android“.

