Nostalgia di Windows Phone? Provate quest’emulatore per Android

Uno dei punti di forza di Android è che puoi caricare facilmente emulatori, che vanno dalle console gaming a quelli del sistema operativo. Bene, visto che gli emulatori sono così popolari su Android, non sorprende vedere che uno sviluppatore intraprendente ha creato un emulatore di Windows Phone.

L’emulatore è nelle prime fasi di sviluppo (è segnalato come alpha), quindi è un lavoro in corso, ma lo sviluppatore ha già testato 15 giochi XNA e presumibilmente stanno lavorando con le API Vulkan, il che sembra sicuramente promettente.

Puoi trovare la pagina GitHub per il nuovo emulatore WPR a questo link e puoi persino scaricare l’APK qui. L’emulatore può eseguire app Windows Phone 7 e 8 XNA. Ovviamente, il sideload di qualsiasi APK sconosciuto può essere pericoloso e, anche se GitHub è generalmente affidabile, vi invitiamo comunque a prestare attenzione.

Dopo aver installato l’APK, l’app stessa si avvia e, attraverso coloro che l’hanno testato con alcuni file XNA che l’emulatore presumibilmente supporta, si sono presentati i primi problemi. Si riesce ad aggiungere giochi supportati all’app (dove i titoli non supportati non riescono durante l’installazione), ma per qualche motivo si bloccano tutti quando l’emulatore tenta di avviarli. Forse i file XNA testati non sono proprio ciò di cui si ha bisogno o forse sono solo i primi giorni e le cose sono difettose a seconda del dispositivo che si usa.

Tuttavia, anche se con questi problemi iniziali, non c’è dubbio che molti utenti Android apprezzerebbero un emulatore di Windows Phone completamente funzionante. In questo modo, tutti saranno liberi di tornare indietro e rivisitare alcuni dei loro giochi preferiti di Windows Phone come Wordament e Skulls of the Shogun.

Certo, c’è una strada da percorrere, chiaramente, per l’ottimizzazione e il supporto, ma è decisamente eccitante vedere spuntare un nuovo emulatore, in particolare uno per Windows Phone, quindi speriamo che il lavoro su WPR continui.

