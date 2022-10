Diablo Immortal, tutte le novità di Forgotten Nightmares

Nonostante le numerose controversie, Diablo Immortal si impegna a dimostrare che non è solo un pozzo per i tuoi soldi. L’aggiornamento appena rilasciato, intitolato Forgotten Nightmares, è il più importante dal lancio del gioco e offre ai giocatori un dungeon, un set di oggetti e un’espansione nuovi di zecca per il tuo castello di Warband.

La parte più significativa di questo aggiornamento è il dungeon del Monastero Silenzioso e la sua ricerca della storia, che approfondisce la tradizione di Diablo. Questo dungeon include una nuova meccanica per aiutarti a combattere le orde; sparse per il dungeon ci sono statue del tempio che respingeranno i tuoi nemici quando accese, poiché il dungeon è nero come la pece. E, naturalmente, alla fine c’è un grande boss a più livelli con cui combattere.

Anche se stiamo solo vedendo quanto possa essere gratificante il nuovo dungeon, è bello vedere Diablo Immortal portare un’area giocabile sostanziale nel mondo piuttosto che adagiarsi sugli allori e portare solo qualche oggetto in più per mantenere i giocatori fedeli.

Questo aggiornamento offre anche un nuovissimo set di oggetti, Gloomguide’s Prize, portando l’importo totale del gioco a nove. Questo set ruota attorno all’espansione delle tue opzioni di movimento, migliorando indirettamente i tuoi danni offrendo nuovi modi per entrare e uscire dal combattimento. È un modo davvero eccitante di migliorare il gameplay, poiché incoraggia uno stile di gioco più dinamico.

L’ultima caratteristica importante dell’aggiornamento è il nuovo sistema di esplorazione per il tuo castello di Warband. Insieme da due a otto membri, combatterai attraverso 16 stanze di mostri e una battaglia con i boss per trovare cimeli per potenziare la tua banda da guerra.

Nel complesso, Forgotten Nightmares sembra essere un aggiornamento sostanziale di Diablo Immortal. Accanto ad alcune importanti aggiunte arriva una serie di contenuti minori, inclusi nuovi cosmetici, eventi, boss del raid e altro ancora. Sfortunatamente, come ribadito da molti membri della comunità, è improbabile che la continua attenzione alle bande da guerra soddisfi molti giocatori.

Se preferisci giocare da solo, probabilmente trarrai vantaggio solo dal nuovo set di oggetti, poiché dovrai raggrupparti per sperimentare il nuovo sistema di esplorazione del dungeon o della banda da guerra.

State ancora giocando a Diablo Immortal oppure aspettate il lancio di un nuovo epic game (magari Warcraft)?

