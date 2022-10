Android 13 disponibile su Samsung Galaxy S3 e Galaxy Note 2 grazie a delle Custom ROM

Anche se è passato più di un mese da quando Google ha lanciato Android 13 sul canale stabile, l’aggiornamento è ufficialmente disponibile solo su una manciata di telefoni. Ma poiché l’azienda ha anche caricato il codice sorgente sulla piattaforma AOSP, la comunità di sviluppo aftermarket ha rilasciato Custom ROM basate su Android 13 per diversi dispositivi. All’inizio di questo mese, gli sviluppatori hanno rilasciato ROM personalizzate Android 13 per Galaxy S7, Galaxy S8 e Galaxy Note 8. Adesso però si sta tornando ancora più indietro con il rilascio di Custom ROM per Galaxy S III e Galaxy Note II.

Lo sviluppatore XDA html6405, che ha rilasciato una ROM personalizzata Android 12 per il Galaxy S III all’inizio di quest’anno, è tornato con una build non ufficiale di LineageOS 20 basata su Android 13 per l’ammiraglia del 2012. Inoltre, lo sviluppatore ha rilasciato una build simile per l’iconico Galaxy Note II.

Se stai ancora utilizzando uno di questi dispositivi, ora puoi provare Android 13 scaricando la versione non ufficiale di LineageOS 20 dai link forniti di seguito e seguendo le istruzioni nel post per installare la ROM.

Nota che le build non ufficiali di LineageOS 20 per Galaxy S III e Galaxy Note II sono le prime versioni alfa, quindi potresti riscontrare alcuni problemi. Lo sviluppatore osserva che alcune funzionalità, come NFC, audio Bluetooth nelle telefonate, monitoraggio della rete e schede SD, non funzionano sulle build attuali. Tuttavia, la maggior parte delle altre funzionalità dovrebbe funzionare come previsto.

Le ROM personalizzate come queste sono un ottimo modo per dare nuova vita al tuo vecchio telefono. Se hai un vecchio telefono Android in giro che non riceve un aggiornamento da anni, provate ad affidarvi al modding attraverso le nostre guide di approfondimento: