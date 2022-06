Twitter espande il limite di 280 caratteri e fa concorrenza a WordPress col servizio Notes

Twitter ha messo il microblogging sulla mappa, con il suo limite di 140 caratteri – poi portato a 280 – generando una vera creatività online. Detto questo, non tutte le opinioni o i pensieri sono meglio limitati a una manciata di frasi, motivo per cui Twitter ha annunciato il nuovo servizio Notes.

In passato, gli utenti di Twitter si sono rivolti ai thread per espandere le idee, collegando dozzine di tweet in un’unica lunga serie. Sembra che i giorni in cui si fa affidamento sui thread potrebbero essere contati, poiché la società ha confermato che sta lavorando per portare il blogging vero e proprio sulla sua piattaforma.

Ore dopo che le voci di un’espansione oltre i 280 caratteri hanno iniziato ad apparire online e in un periodo molto tumultuoso per l’azienda e il suo consiglio di amministrazione, Twitter ha annunciato Notes, una nuovissima funzionalità attualmente in fase di test con un gruppo selezionato di scrittori. L’idea alla base di Notes è semplice: con le newsletter ora più popolari che mai, passare al blogging completo, mantenendo il limite di 280 caratteri per la maggior parte del sito, dovrebbe portare un nuovo pubblico su Twitter senza perdere ciò che lo rende unico in il primo posto.

A small group of writers are helping us test Notes. They can be read on and off Twitter, by people in most countries. pic.twitter.com/IUVVkr2vnl — Twitter Write (@TwitterWrite) June 22, 2022

Un piccolo gruppo di scrittori ci sta aiutando a testare Notes. Possono essere letti dentro e fuori Twitter, da persone nella maggior parte dei paesi. Ma una volta che Notes è stato distribuito a un pubblico più ampio, sarà possibile selezionare “Scrivi” dalla barra laterale, che dovrebbe apparire tra Messaggi e Segnalibri una volta pubblicata.

Grazie al gruppo di test di Twitter, una manciata di note sono già attive sul sito, dandoci un’occhiata a come sarà esattamente questa piattaforma di blogging quando sarà finita. Ogni nota è legata al proprio account Twitter, con il proprio handle e nome utente che riempiono il solito sottotitolo. Supporta foto, tweet incorporati, paragrafi, formattazione del testo (come grassetto e corsivo) e altro, allineandolo a WordPress e altre piattaforme di blogging. E, naturalmente, una volta pubblicata una nota dall’account, la si può aggiungere a un normale tweet per attirare l’attenzione sul tuo nuovo progetto.

Come parte dell’annuncio, Twitter ha anche rinominato Revue, la piattaforma di newsletter che ha acquistato l’anno scorso, in Twitter Write, utilizzando questo particolare account per confermare la funzione. Non è dettagliato in questo momento, ma è facile immaginare che Notes diventi un modo per gli scrittori di monetizzare i propri contenuti, non diversamente da come funziona Substack al momento.

VIA