Elon Musk vorrebbe che gli algoritmi di Twitter fossero open source

Se Elon Musk è davvero in grado di acquistare Twitter (dopo aver acquistato una partecipazione del 9%), la piattaforma potrebbe avere un aspetto molto diverso. Nei suoi primi commenti pubblici dall’investimento nella piattaforma, Musk ha parlato del motivo per cui vuole acquistare l’azienda e dei cambiamenti che vorrebbe apportare.

“Twitter è diventata una specie di piazza cittadina di fatto“, ha detto. “È davvero molto importante che le persone abbiano sia la realtà che la percezione di essere in grado di parlare liberamente entro i limiti della legge“. In termini di modifiche specifiche, Musk ha affermato che Twitter dovrebbe rendere open source i suoi algoritmi e ridurre al minimo gli interventi necessari per controllare i contenuti.

“Qualsiasi modifica ai tweet delle persone, se vengono enfatizzati o sminuiti, quell’azione dovrebbe essere resa evidente“, ha affermato. “Quindi chiunque può vedere che quell’azione è stata intrapresa, quindi non c’è alcun tipo di manipolazione dietro le quinte, né algoritmica né manuale“. Ha aggiunto che il codice sottostante all’algoritmo dovrebbe essere open source e disponibile su GitHub, in modo che gli utenti possano ispezionarlo da soli (cosa che noi apprezzeremmo molto).

Musk ha anche parlato della sua filosofia sulla moderazione dei contenuti, ovvero che dovrebbe essercene ben poco. “Penso che vorremmo sbagliare dalla parte, in caso di dubbio, lasciare che il discorso esista“, ha detto. “Non sto dicendo che ho tutte le risposte qui.”

Ha ripetuto più volte che la sua preferenza sarebbe quella di consentire tutti i discorsi legali e che non gli piacciono le misure come i divieti permanenti. “Penso che vogliamo essere molto riluttanti a cancellare le cose ed essere molto cauti con i divieti permanenti“, ha detto. “Sai, penso che i timeout siano migliori di una sorta di ban permanenti.”

È probabile che questi commenti non siano ben accolti dai dipendenti di Twitter, alcuni dei quali sarebbero stati estremamente preoccupati dalla prospettiva che Elon Musk si unisse al consiglio di amministrazione.

L’apparizione di Musk al TED arriva poche ore dopo che il CEO di Tesla ha fatto un’offerta da 43 miliardi di dollari per acquistare Twitter ha avuto un tempismo perfetto. Quell’offerta è stata il culmine di alcuni giorni caotici per Musk e Twitter, durante i quali ha rivelato di essere diventato il maggiore azionista di Twitter, gli è stato offerto un seggio nel consiglio di amministrazione della società, ha rifiutato di unirsi ed è stato successivamente citato in giudizio dagli azionisti di Twitter per il suo ritardo nel riferire il suo investimento alla SEC.

Non è chiaro se Musk riuscirà effettivamente a rilevare l’azienda. Il consiglio di Twitter finora ha solo detto che “esaminerà” l’offerta. “Non sono sicuro che sarò effettivamente in grado di acquisirlo“, ha detto. Quando gli è stato chiesto se avesse un “piano B”, se il consiglio di Twitter avesse rifiutato la sua offerta, ha detto di averlo fatto ma ha rifiutato di elaborare.

