Niantic annuncia Peridot, gioco AR sugli animali domestici in stile Tamagotchi

Niantic ha appena annunciato un nuovissimo gioco di realtà aumentata basato interamente sugli animali domestici. Visto che questo è l’unico stile di gioco creato dallo sviluppatore, non sorprende. Ciò che sorprende è che non c’è un marchio collegato: questa è una nuova IP creata direttamente da Niantic, nota come Peridot, e si basa interamente sulla crescita di animali domestici (un po’ come i Tamagotchi).

Peridot offre meccaniche di gioco in cui si crescerà e verranno sbloccati nuove forme di adorabili animali domestici, combinate con le passeggiate quotidiane. Seppur l’annuncio sia avvenuto in queste ore, il gioco non è ancora disponibile al download nè su Android nè su iOS.

Il trailer qui sopra offre una rapida occhiata ad alcuni adorabili Peridot in ambientazioni del mondo reale. Questo è più un filmato di presentazione che un trailer vero e proprio, poiché non viene mostrato alcun gameplay, anche se il gioco è ancora agli inizi.

Dopo aver dormito per migliaia di anni, i Peridot (o Dot in breve) si stanno risvegliando in un mondo molto diverso da quello in cui erano soliti vagare e servirà il nostro aiuto per proteggerli dall’estinzione. Dovrai prenderti cura dei tuoi Peridot mentre ti imbarchi in questa esperienza. Si tratta di creature che sembrano reali e amerai ogni momento passato a curarle dalla nascita all’età adulta. Esplorando il mondo insieme a loro, imparerai di più sui tuoi adorabili nuovi amici, creerai un legame mentre li nutri e giochi con loro e collaborerai con altri giocatori per diversificare le loro specie.

Fortunatamente Niantic ha condiviso alcuni screenshot che illustrano l’attuale interfaccia utente.

Finora, sappiamo che la crescita degli animali domestici giocherà un ruolo primario, molto probabilmente prendendo una pagina dal libro di Pokémon GO. Inoltre, in modo simile a Pikmin Bloom, sarà possibile portare il Peridot nelle passeggiate quotidiane. Quindi sembrerebbe che Niantic stia prendendo le lezioni (e le meccaniche) apprese dalle versioni precedenti per implementarle in questo titolo originale.

Peridot dovrebbe essere lanciato presto in territori selezionati su Android e iOS, anche se non sembra che questa beta sarà pubblica. Naturalmente, Niantic offre già un modo per pre-registrarsi sul sito Web del gioco se desiderate ricevere una notifica una volta che Peridot sarà disponibile. Niantic afferma che utilizzerà questa fase beta per raccogliere feedback per preparare il gioco alla sua versione finale.​

Molti altri dettagli rimangono ancora un mistero, quindi cose come la monetizzazione non sono state menzionate, ma speriamo che, dal momento che Niantic punta ancora una volta sui bambini con adorabili creature collezionabili, rinunci all’eccessiva monetizzazione che si trova nei suoi titoli precedenti.

VIA