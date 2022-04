Gli sfondi ufficiali di LineageOS 19.1 disponibili al download

LineageOS, la custom ROM basata sul progetto AOSP più popolare di tutte, sta per ricevere il tanto atteso aggiornamento alla versione 19.1, ovvero quella basata sul sistema operativo Android 12L. Il progetto è già a buon punto, tanto che diversi sviluppatori indipendenti lo hanno già sfruttato per compilare delle versioni Unofficial per i più iconici dispositivi Android di sempre (Nexus 7 2013, Samsung Galaxy S5).

In attesa che il team di sviluppatori ufficiali rilasci LineageOS 19.1 e i vari mantenitori la adattino ai molti smartphone e tablet supportati, sono stati pubblicati gli sfondi ufficiali e messi a disposizione di tutti per il download.

Se siete interessati al download degli sfondi ufficiali (l’anteprima la potete vedere nello screenshot qui sopra) alla risoluzione originale di 2560×2560 pixels, vi basterà recarvi sulla pagina dedicata di Github attraverso questo link.

Certo, gli sfondi non cambieranno il modo di funzionare degli smartphone ma sono comunque un inizio per coloro sono in attesa di scaricare e installare LineageOS 19.1.

Facciamo presente che LineageOS 19.1 rinnoverà anche le icone. Rispetto alle icone delle app di Google, le nuove icone LineageOS utilizzano una tavolozza di colori più ampia, aiutando con l’identificazione. Ora sono anche immagini vettoriali corrette, il che significa che si ridimensioneranno senza problemi.

Come installare la TWRP e una Custom ROM | Guida

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare di dare un’occhiata alle nostre guide di approfondimento su come installare una custom recovery e, successivamente, su come installare una custom ROM (cose che vi torneranno utili con LineageOS 19.,1 o con le molte ROM disponibili).