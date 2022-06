Ecco come Google Maps aiuterà la comunità LGBTQ+ proprietaria di negozi

I servizi di Google come Maps e Ricerca sono diventati sempre più importanti per consentire ai proprietari di piccole imprese di prosperare nella nostra epoca sempre connessa (e agli altri di orientarsi per le città). In tal senso, l’azienda ha deciso di essere il più inclusiva possibile. Nel 2020, Google ha aggiunto un attributo di identità in modo che i commercianti con un profilo aziendale verificato potessero mostrare se sono di colore, una misura che è arrivata sulla scia dell’intensificarsi delle relazioni razziali negli Stati Uniti negli ultimi anni. Ora, per commemorare il Pride Month, Google aggiunge un altro attributo di identità all’elenco, questa volta per evidenziare le attività di proprietà LGBTQ+.

Come annunciato da Google, i commercianti potranno ora aggiungere un badge di proprietà LGBTQ+ al proprio profilo aziendale, da mostrare su qualsiasi attività trovata su Google Maps o Ricerca. Si unisce agli attributi di identità esistenti – di colore, latinoamericani, veterani e donne – e proprio come gli altri, rende più facile per le persone trovare e supportare queste diverse attività.

Come per gli altri attributi, si può usarne più di uno alla volta: se si è una donna omosessuale che gestisce un piccolo bar, si possono utilizzare sia gli attributi di proprietà LGBTQ+ che quelli di proprietà di una donna nel profilo aziendale di Google Maps.

Esistono molte di queste diverse piccole imprese nel mondo e, poiché Google è uno degli strumenti principali per trovarle, devono essere in grado di dimostrarlo. In questo modo, gli altri membri della comunità, o anche quelli esterni ad essa, possono sostenerli come desiderano.

Se siete titolari di un’attività LGBTQ+ e desiderate aggiungere questo attributo al vostro profilo aziendale verificato, dovreste riuscire a trovare l’opzione già da qualche giorno.