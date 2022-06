Google News, è rivoluzione: nuovo look e maggiore enfasi sulle notizie locali

Google News ha compiuto 20 anni quest’anno e sta subendo un’importante riprogettazione che riflette le mutevoli priorità nel giornalismo.

Il rinnovamento di News ora dà la priorità al recupero di storie principali, con un’attenzione particolare alle notizie locali. Quella sezione è finalmente nella parte superiore della pagina e si possono aggiungere più posizioni nel caso in cui la copertura di una città non sia sufficiente.

L’azienda sta anche rafforzando il suo fact checking. Google News ora mostra la citazione originale accanto a un titolo, insieme a verifiche dei fatti (da fonti indipendenti) che mostrano se l’affermazione è valida.

Non si è più nemmeno bloccati agli argomenti scelti da Google. Basta fare clic sul pulsante “personalizza” in I tuoi argomenti e si possono aggiungere, eliminare o rimescolare gli argomenti in base ai propri gusti.

Il sito rielaborato segna anche il ritorno ufficiale di Google News in Spagna. Google ha abbandonato il servizio nel dicembre 2014 prima di una legge che avrebbe richiesto il pagamento degli editori per utilizzare i loro contenuti, compresi i titoli. Tuttavia, una coalizione di giornali ha spinto Google a ripristinare News e l’azienda ha annunciato piani per un rilancio lo scorso novembre a seguito di un decreto che consentiva a Google di negoziare le licenze con i singoli editori (in sincronia con la direttiva europea sul copyright dell’UE) invece di dover pagare tutto loro.

Il sito aggiornato aiuta a supportare la Google News Initiative, una campagna di lunga data a sostegno delle redazioni nonostante le preoccupazioni che Internet stia erodendo l’accesso al giornalismo di qualità. Di conseguenza, Google ha iniziato a ricevere richieste per un Global News Equity Fund che aiuta a sostenere le notizie per le minoranze e i gruppi sottorappresentati. Hanno tempo fino al 21 luglio per richiedere i soldi.

L’azienda tecnologica sta anche distribuendo il suo primo round di finanziamento (1 milione di dollari) per un progetto di reportistica basato sui dati che assiste le comunità con indagini pesanti.

È troppo presto per dire se la riprogettazione si rivelerà un successo. Tuttavia, dà alle notizie locali una priorità molto più alta rispetto al passato. E semplicemente parlando, il nuovo layout è più pulito, moderno e più facile da usare. In teoria, questo potrebbe indurre più persone a utilizzare l’hub di Google invece di visitare specifici media o fare affidamento su app dedicate.

