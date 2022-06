MediaTek Dimensity 9000+ ufficiale con ancora maggiori prestazioni

L’anno scorso, MediaTek ha lanciato il suo chipset per smartphone di punta sotto forma di MediaTek Dimensity 9000 e ora la società ha annunciato una versione aggiornata dello stesso, soprannominata MediaTek Dimensity 9000+.

Questo chip per smartphone appena annunciato è essenzialmente lo stesso del Dimensity 9000 ma presenta alcuni miglioramenti chiave. Supporta una frequenza di aggiornamento di 144 Hz per la risoluzione WQHD+ e una frequenza di aggiornamento fino a 180 Hz per i display Full HD+.

In termini di prestazioni, l’azienda afferma che MediaTek Dimensity 9000+ offre un miglioramento del 5% della CPU e una GPU più veloce di circa il 10%. Integra l’architettura ARM v9 della CPU con un processo a 4 nm. Comprende un core ultra-Cortex-X2 con clock a 3,2 GHz, tre core Super Cortex-A710 e quattro core Cortex-A510 di efficienza.

Per quanto riguarda l’elaborazione grafica, è presente una GPU ARM Mali-G710 MAC10 integrata. Il chip viene fornito con un ISP (Image Signal Processor) migliorato. Ha Imagiq 790 ISP che supporta la registrazione video HDR a 18 bit da tre fotocamere contemporaneamente e supporto per sensori fino a 320 megapixel per 4K HDR e riduzione del rumore AI.

Anche il modem di rete è stato aggiornato e ora supporta downlink fino a 7 Gbps. Supporta anche 5G/4G Dual SIM Dual Active, consentendo agli utenti di utilizzare entrambe le reti contemporaneamente. Ha anche Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E e l’ultimo standard GNSS.

MediaTek Dimensity 9000+ sarà rilasciato nel terzo trimestre di quest’anno, ma al momento la società non ha rivelato quali dispositivi saranno tra i primi a venire alimentati da questo nuovo processore.

