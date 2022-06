Samsung Pay, problemi sugli smartwatch abbinati a smartphone non Samsung

Samsung non produce solo alcuni degli smartphone Android più popolari in circolazione, ma anche molti software popolari. Sebbene a volte la compatibilità sia limitata ai dispositivi dell’azienda, app come Samsung Internet e Samsung Health offrono uno sguardo al suo ecosistema anche su altri smartphone. Anche se può essere frustrante quando alcune funzionalità o app sono inaccessibili su altri dispositivi, almeno Samsung di solito è chiaro sui requisiti di compatibilità. Ed è per questo che siamo così curiosi di conoscere una serie di recenti rapporti che sono emersi, indicando problemi con il servizio Samsung Pay (o meglio, Samsung Wallet adesso).

Un numero crescente di rapporti su Reddit e sui forum della community Samsung mostra un modello in cui Samsung Pay si rifiuta di funzionare quando si parla di smartwatch dell’azienda abbinati a smartphone non Samsung. Dopo aver tentato di accedere a Samsung Pay, viene visualizzato un messaggio di errore che dice “ID non valido” per alcuni utenti, impedendo loro di utilizzare completamente l’app.

Mentre inizialmente sembrava che potesse essere limitato ai telefoni non Samsung, altri rapporti di Reddit suggeriscono sicuramente che anche alcuni telefoni Samsung sono interessati

Ad alcune persone che hanno parlato con l’assistenza clienti Samsung è stato riferito che Samsung Pay non funzionerà più su smartphone non Samsung. Questo tipo di comunicazione difficilmente può essere considerato una politica ufficiale e, soprattutto alla luce di quanto più ampio possa essere questo problema, abbiamo contattato l’azienda per ulteriori informazioni: aggiorneremo questo post con qualsiasi risposta.

Considerando le recenti notizie sull’assorbimento di Pay and Pass da parte di Samsung Wallet, non sembra del tutto irragionevole che gli errori in cui si imbattono gli utenti possano essere in qualche modo legati alla transizione. Se sta davvero accadendo qualche cambiamento alle politiche di Samsung su come funzionano i pagamenti con i dispositivi indossabili, e specialmente se abbinati a telefoni non Samsung, la società non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione pubblica al riguardo.

È estremamente frustrante per tutti gli interessati, quindi speriamo di ottenere presto una sorta di risposta formale. In alternativa, sugli ultimi smartwatch con Wear OS potete utilizzare Google Pay.

