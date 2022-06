Samsung Wallet dal 16 giugno in Italia: arriva l’unione di Pay e Pass

Al Google I/O 2022, la società ha annunciato che stava sostituendo l’app precedente di Google Pay con un nuovo servizio, ancora una volta chiamato Wallet. Per quanto confuso possa sembrare questo approccio sulla carta, è destinato a essere una mossa popolare, specialmente con Samsung che segue in testa. La società ha annunciato il lancio di Samsung Wallet, un servizio e un’applicazione che integra Samsung Pay e Samsung Pass.

La rinnovata app Samsung Wallet non solo consentirà di accedere ai metodi di pagamento e alle carte fedeltà, ma anche alle chiavi dell’auto, alle serrature intelligenti compatibili con SmartThings, ai biglietti aerei di alcune compagnie aeree e ai biglietti del cinema di alcune sale cinematografiche. Consentirà anche di gestire le risorse digitali (come le criptovalute), compatibilmente con scambi di criptovalute come Bithumb, Coinone e Korbit. E proprio come con le carte, tutto è protetto da Samsung Knox.

In questo momento, il cambiamento è entrato in vigore solo in Corea del Sud, il mercato interno di Samsung, e tutte le compagnie aeree e i teatri compatibili sono, ovviamente, sudcoreani. Tuttavia, il cambiamento arriverà in Italia a partire da giovedì 16 giugno.

È una mossa abbastanza simile a quella che ha fatto Google e questi tipi di app probabilmente diventeranno ancora più preziosi nel tempo man mano che i nostri beni fisici diventeranno digitali.

Nel caso non sapeste di cosa Samsung Pay si tratti nel dettaglio e di come funzioni, vi rimandiamo ai nostri articoli di approfondimento sia sul confronto tecnico con Google Pay che sugli smartphone compatibili in Italia.

