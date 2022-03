Samsung Pay: tutti gli smartphone supportati nel 2022

A differenza di Google Pay che funziona su praticamente tutti gli smartphone Android dotati di chip NFC, per via della sua struttura Samsung Pay necessita di un hardware specifico per funzionare. Ciò non solo significa che la disponibilità è limitata ai soli smartphone Samsung ma anche che non tutti i modelli sono compatibili.

In questo articolo abbiamo deciso di riassumere tutti gli smartphone e gli smartwatch del colosso coreano che, nel 2022, assicurano il pieno supporto al servizio di pagamento Samsung Pay (sia online che nei negozi fisici).

Samsung Pay è supportato sui seguenti dispositivi Galaxy S22, tutti i modelli | Galaxy S21, tutti i modelli | Z, tutti i modelli| Fold, tutti i modelli | Note20, tutti i modelli | S20, tutti i modelli | Note10, tutti i modelli | S10, tutti i modelli | Note9 | S9, tutti i modelli | Note8 | S8, tutti i modelli | S7, tutti i modelli | S6 edge+ | A72 | A52, tutti i modelli | A42 5G | A32, tutti i modelli | A71 | A51, tutti i modelli | A41 | A90 5G | A80 | A70 | A50 | A40 | A30s | A20e | A9 | A8 | A7 2018 | A6, tutti i modelli | A5 2017 | A5 2016 | J6+ | J4+ | M32 | M22.

Samsung Pay su smartwatch: tutti i modelli compatibili nel 2022

Per quanto riguarda gli smartwatch invece, nel 2022 la piena compatibilità è data per i modelli Galaxy Watch3 | Watch | Watch Active | Watch Active2 e Gear S3 Classic | S3 Frontier | Sport, collegati a qualsiasi dispositivo Samsung e non Samsung dotato di sistema operativo Android versione 6 o successiva, compatibile con l’applicazione Galaxy Wearable.

Ricordiamo che per installare Samsung Pay sugli smartwatch compatibili è necessario:

Se si utilizza uno smartphone Samsung:

1. Verificare di aver installato l’applicazione Galaxy Wearable o scaricarla da Google Play Store o Samsung Galaxy Store

2. Avviare Galaxy Wearable

3. Selezionare “Samsung Pay” dalla scheda “Impostazioni” e seguire le istruzioni

Se si utilizza uno smartphone non-Samsung

1. Verificare di aver installato l’applicazione Galaxy Wearable o scaricarla da Google Play Store

2. Avviare Galaxy Wearable

3. Selezionare “Samsung Pay” dalla scheda “Impostazioni” e seguire le istruzioni