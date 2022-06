Google Password Manager arriva come scorciatoia nella home screen di Android

Sebbene Google abbia incluso da tempo un gestore di password tra i vantaggi dell’account (cosa che tuttavia non vi consigliamo di utilizzare, preferendo soluzioni alternative open source e più flessibili), accedere a una versione nativa di quello strumento sul proprio smartphone o tablet Android non è stato semplice. Prima di un recente aggiornamento di Google Play Services, si doveva accedere alla sezione “Privacy” del menu Impostazioni di Android per poter avviare Google Password Manager.

Ma come sottolinea 9to5Google, ora si può aggiungere una scorciatoia alla schermata iniziale dello strumento sugli smartphone e tablet Android. L’opzione è disponibile dopo aver aggiornato i Google Play Services alla versione 22.18.

Il modo più semplice per farlo è toccare l’app box qui sopra che vi riporterà sulla pagina dedicata del Play Store e scaricare manualmente l’ultima versione. Una volta fatto, aprite l’app Impostazioni sul telefono, quindi andare alla sezione Privacy e toccare “Servizio di riempimento automatico da Google“, seguito da “Password“.

In questo modo verrà avviato Google Password Manager. A quel punto, toccare l’icona a forma di ingranaggio nella parte superiore dell’interfaccia per aprire il menu delle impostazioni dell’applet. Dovreste quindi vedere un’opzione che dice “Aggiungi collegamento alla schermata iniziale“.

C’è da dire che anche il processo semplificato non è così semplice come dovrebbe essere, ma Google semplificando la visualizzazione e la modifica delle password renderà anche più facile cambiarle quando la situazione lo richiede.

Come detto inizialmente, il nostro consiglio è quello di utilizzare un password manager diverso da quello offerto da Google, con Bitwarden e KeePass le migliori alternative disponibili su Android.