Le 10 peggiori password da non scegliere mai – Le password e i nomi utente sono stati una forma di autenticazione per decine di anni e continueranno ad esserlo nel prossimo futuro. Il desiderio delle persone di mantenerli semplici e facili è comprensibile. Gli aggressori utilizzeranno sempre la natura umana a proprio vantaggio e cercheranno di accedere agli account con queste informazioni.

Sono ormai anni che, oltre a raccontarvi le ultime novità legate ad Android e agli smartphone che lo utilizzano, vi diamo consigli su come rafforzare la vostra sicurezza informatica e la vostra privacy. Dall’utilizzare un password manager che vi permetta di avere una password univoca per ogni account, passando all’abilitare l’autenticazione a 2 fattori dovunque disponibile (preferibilmente non via SMS) e fino ad arrivare all’uso di chiavi di sicurezza hardware come le Yubikey, fino a ora vi abbiamo consigliato cosa fare per migliorare la vostra sicurezza. Bene, adesso prendiamo una svolta a U e vi indichiamo cosa non fare per avere una buona sicurezza informatica. E, in particolare, quali sono le 10 peggiori password da non scegliere mai nel 2022 (o in futuro).

Partiamo dal fatto che non esiste una password giusta dal punto di vista della sicurezza: i criteri da rispettare nello scegliere una password ve li abbiamo indicato diverse volte in passato. Per fare un riassunto:

Non utilizzare mai sequenze di numeri semplici come 1234

Evitare di integrare nella password dati personali, come nome, indirizzo o data di nascita

Cercare di non utilizzare nomi di persone famose

Utilizzare un mix di lettere (maiuscole e minuscole), numeri e caratteri speciali

Utilizzare più parole non correlate fra di loro mischiate a caratteri speciali e numeri, come ad esempio “peNNA63gAS/PoLLiCe”

Top 10 delle peggiori password del 2022

Dopo avervi ricordato quali sono le buone regole da seguire nello scegliere una password sicura e difficile da crackare, ecco la lista delle 10 peggiori password utilizzate (non sono in ordine di utilizzo) e che non dovreste usare per nessuna ragione al mondo: