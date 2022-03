Come inquadrare i QR Code con lo smartphone

I QR Code ormai sono diventati di largo utilizzo grazie al Green Pass. Ma come fare per inquadrare i QR Code e farli leggere correttamente dagli smartphone? In questa guida vi mostreremo proprio questo.

Cosa sono i QR Code

Il QR Code è un codice a barre bidimensionale (o codice 2D), ossia a matrice, composto da moduli neri disposti all’interno di uno schema bianco di forma quadrata, impiegato in genere per memorizzare informazioni destinate a essere lette tramite un apposito lettore ottico o anche smartphone.

In un solo crittogramma possono essere contenuti fino a 7089 caratteri numerici o 4296 alfanumerici. Genericamente il formato matriciale è di 29×29 quadratini e contiene 48 alfanumerici.

In Europa e negli Stati Uniti la diffusione dei codici QR è stata lenta, ma dalla fine degli anni 2000, favorita anche dallo sviluppo del mercato degli smartphone, la tecnologia ha acquistato maggiore notorietà, anche in Italia. Come detto, la definitiva esplosione è arrivata per via del Green Pass.

Come scansionare i QR Code

Molti smartphone moderni hanno integrata, all’interno dell’applicazione fotocamera, una funzione che permette di leggere i QR Code. Con Android 13 questa funzione migliorerà ulteriormente ma, per adesso, non c’è modo di sapere quali smartphone supportano la funzione e quali no, se non quella di provare e verificare in prima persona.

Una soluzione che però funziona al 100% su tutti gli smartphone è il download di una specifica applicazione che svolge solamente questo ruolo. Sul Google Play Store esistono moltissime applicazioni di questo genere ma spesse volte contengono pubblicità oppure non si sa di preciso quali dati raccolgono sulle persone.

Sapete che abbiamo un occhio di riguardo sulla sicurezza e sulla privacy, per cui la nostra scelta inevitabilmente è finita su un’applicazione open source il cui codice è stato ampiamente scrutinato. In particolare, abbiamo selezionato l’app QR & Barcode Scanner, disponibile sia sul Play Store (app box qui in basso) che su Huawei AppGallery (link al download) e F-Droid (link al download). Il codice sorgente invece è disponibile su Github.

Come funziona QR & Barcode Scanner

L’applicazione è tanto semplice quanto funzionale. All’apertura è necessario fornire l’autorizzazione per la fotocamera e, dopo di che, si può già iniziare a inquadrare i QR Code.

L’applicazione consente di memorizzare i QR Code scansionati in passato, così da avere un elenco di quanto si è fatto. Inoltre, permette di esportare tutti i dati in formato CSV o JSON.

Oltre ai QR Code, quest’applicazione permette di leggere i seguenti formati di codici:

Data Matrix

Aztec

PDF417

EAN-13, EAN-8

UPC-E, UPC-A

Code 39, Code 93 e Code 128

Codabar

ITF

Per quanto riguarda i permessi richiesti dall’app troviamo:

Contatti lettura contatti personali

Foto/elementi multimediali/file lettura dei contenuti dell’archivio USB

modifica/eliminazione di contenuti dell’archivio USB

Spazio di archiviazione lettura dei contenuti dell’archivio USB

modifica/eliminazione di contenuti dell’archivio USB

Fotocamera acquisizione di foto e video

Informazioni sulla connessione Wi-Fi visualizzazione connessioni Wi-Fi