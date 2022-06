YouTube Music testa le raccomandazioni musicali direttamente nella schermata di blocco

YouTube Music potrebbe essere stato mal accolto in seguito alla scarsa transizione da Google Play Music ma si preannuncia un futuro competitivo nel mercato dello streaming musicale da cui si può ottenere molto. Il servizio aggiunge costantemente nuove funzionalità e migliora il design dell’app… Ora gli sviluppatori di YouTube Music stanno lavorando su delle raccomandazioni musicali direttamente nella schermata di blocco.

La redazione di 9to5Google ha notato che i consigli sulla musica stanno iniziando a emergere per le persone che usano il servizio su Android 12. Presumibilmente vengono visualizzati solo quando ci si connette a dispositivi audio con Bluetooth o porta USB-C, suggerendo alcune playlist in cui tuffarsi. La scheda chiarisce che il contenuto proviene da YouTube Music, con un’etichetta “YT Music” e il logo dell’app che appare a sinistra e tre consigli visibili a destra.

Quando si espande la scheda abbassando completamente l’area notifiche, si possono vedere sei scorciatoie per le playlist. Toccando uno dei consigli si attiva immediatamente, senza che si debba passare per l’app vera e propria.

I consigli vengono visualizzati in questo luogo come parte di una funzionalità di Android 12 che nessun’altra app multimediale ha ancora sfruttato, chiamata “mostra consigli sui media“, che dovrebbe fare proprio questo: mostrare consigli sui media in base all’attività in corso.

Oltre a questo test, YouTube Music ha iniziato a distribuire le sue “Radio consigliate” personalizzate in modo molto più ampio. Le playlist sono state lanciate per la prima volta a febbraio per alcuni e solo ora si sono fatte strada su molti altri telefoni. Le stazioni radio si basano sulle sessioni recenti e contengono musica degli artisti preferiti o argomenti più generali.

