Samsung ISOCELL HP3, nuovo sensore fotografico da 200MP dalle qualità super

Samsung è una figura imponente nel settore degli smartphone e, oltre a produrre telefoni in sé, produce i componenti hardware che entrano in essi, come i sensori della fotocamera. L’azienda ha annunciato il suo sensore di immagine ISOCELL HP1 da 200 MP l’anno scorso e dovremmo iniziare a vederlo nei telefoni molto presto. Ma andando ancora oltre, il produttore sudcoreano ha ora presentato il suo ultimo sensore di immagine da 200 MP, ISOCELL HP3.

Il nome del gioco qui è “ridurre le cose” e l’HP3 ha una dimensione dei pixel di soli 0,56μm, che è il 12% più piccola rispetto all’HP1. Ciò porta a una riduzione complessiva delle dimensioni e questo sensore da 1/1,4 pollici (più piccolo del 20% rispetto al suo predecessore), il che dovrebbe aiutare le aziende che costruiscono smartphone attorno ad esso a snellire i pacchetti della fotocamera.

Samsung ISOCELL HP3 offre prestazioni HDR migliorate consentendo al contempo una messa a fuoco automatica più rapida e può catturare foto da 50 MP (pixel da 1,12 μm) utilizzando il binning 4 a 1, mentre il binning da 16 a 1 si traduce in immagini da 12,5 MP (con pixel effettivamente 2,24 μm ). Nel complesso, questo dovrebbe tradursi in prestazioni significativamente migliorate in condizioni di scarsa illuminazione.

Il nuovo sensore di immagine include il sistema di messa a fuoco automatica Super QPD di Samsung, che utilizza un singolo obiettivo su quattro pixel adiacenti per identificare le differenze di fase negli angoli verticali e orizzontali: tutto ciò promette una messa a fuoco più rapida e nitida.

Samsung ISOCELL HP3 supporta la registrazione video 8K a 30 fps e video 4K a 120 fps. Lavorando in tandem con la nuova tecnologia Super QPD, Samsung afferma che questo sensore di immagine è in grado di offrire una qualità cinematografica simile a quella di un film. Il produttore parla dell’inclusione di Smart-ISO Pro, che riunisce i dati delle modalità ISO bassa, media e alta per migliorare le immagini HDR, con il supporto per oltre 4 trilioni di colori (profondità di 14 bit), che è 64 volte migliore di l’ISOCELL HP1.

Sebbene questo set di funzionalità sembri sicuramente promettente, non prevediamo l’uso del sensore ISOCELL HP3 su uno smartphone disponibile in commercio in qualsiasi momento: non abbiamo ancora visto il nostro primo telefono con il sensore di immagine HP1. Ciò significa che potremmo dover aspettare almeno fino al 2023 o oltre per vedere cosa può fare ISOCELL HP3 in uno smartphone Galaxy di punta