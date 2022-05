Samsung mostra in azione ISOCELL HP1, il sensore fotografico da 200MP

Ci sono buone probabilità che almeno un paio di componenti dello smartphone che possedete in questo momento, indipendentemente dal nome sulla confezione, siano realizzati da Samsung. Dai display, alla memoria flash, ai motori di vibrazione, ai sensori della fotocamera: l’azienda sudcoreana ha le mani in pasta un po’ dappertutto. Anche con quel tipo di successo, c’è sempre la tentazione di mettersi in mostra, specialmente quando si ha del nuovo hardware di fascia alta in arrivo. In questo momento, Samsung sta cercando di promuovere il suo sensore ISOCELL HP1 da 200 MP recentemente annunciato in un modo spettacolare.

La star dello spettacolo qui è il sensore della fotocamera ISOCELL HP1 di Samsung, un componente da 200 MP che è così nuovo che non è ancora presente in nessuno smartphone, e il team ha dovuto creare una scheda di prova solo per usarlo.

Anche se ciò significa che probabilmente ci stiamo perdendo gran parte della messa a punto e parte della magia dell’algoritmo avanzato che otteniamo sui telefoni Galaxy, oltre al fatto che il soggetto era letteralmente un gatto, il risultato qui è comunque impressionante – almeno, lo scatto sembrava abbastanza nitido da consentire a Samsung di volerlo stampare su un’enorme tela di 28×22 metri composta da dodici pezzi cuciti insieme lunghi 2,3 metri, che è stata poi appesa su un lato di un edificio.

Samsung ha avuto ragione da dimostrare sulla capacità del sensore di catturare scatti super dettagliati, e sicuramente sembra che sia stato così. Il sensore della fotocamera ISOCELL HP1 è stato presentato a settembre dello scorso anno e la sua risoluzione folle di 200 MP è una novità nel settore.

Sebbene nessun telefono attuale lo equipaggi, ci aspettiamo di vederlo a bordo del prossimo Motorola Frontier. Il sensore utilizza la tecnologia di pixel binning aggiornata di Samsung per ottimizzare la sensibilità alla luce in base ai cambiamenti degli ambienti di ripresa, ottenendo al contempo un aiuto dagli ultimi algoritmi di deep learning.

