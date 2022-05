IKEA annuncia DIRIGERA, hub per la smart home compatibile con Matter

IKEA continua la sua incursione nei dispositivi per la smart home con il lancio di un hub predisposto per il nuovo standard Matter chiamato DIRIGERA e una nuova app smart IKEA Home.

Con il nuovo dispositivo e l’app, l’azienda svedese promette di gestire più segmenti di dispositivi intelligenti semplificando l’integrazione dei dispositivi. IKEA voleva da tempo uno standard comune e, insieme a molte altre aziende, sta ora partecipando allo sviluppo di Matter.

Dice che l’app sarà “comoda, facile da navigare e facile da usare” per chiunque si avvicini alla tecnologia per la smart home. “Con il nuovo hub DIRIGERA per prodotti intelligenti, gli utenti potranno integrare tutti i prodotti smart IKEA nel sistema e guidarli individualmente, in set o in gruppo nella nuova app IKEA Home smart. Ciò consente agli utenti di creare scene diverse con pre -imposta le funzioni dei prodotti intelligenti e aumenta le opzioni di personalizzazione per la casa intelligente“, secondo l’azienda.

Il primo hub/gateway smart home di IKEA TRADFRI e l’app sono stati lanciati nel lontano 2014, quindi era atteso un aggiornamento da tempo. La società ha affermato che sarà ancora possibile utilizzare quel dispositivo e che gli attuali “prodotti IKEA possono essere collegati e funzionare ugualmente bene con l’hub DIRIGERA“.

La famiglia di dispositivi per la smart home di IKEA continua a crescere a un ritmo abbastanza rapido. All’inizio di quest’anno l’azienda ha lanciato la lampada a LED VAPPEBY che funge anche da altoparlante Bluetooth abilitato per Spotify. Di recente ha anche aggiornato l’altoparlante da scaffale SYMFONISK, realizzato in collaborazione con Sonos, insieme a tende intelligenti, un purificatore d’aria intelligente e altri dispositivi.

L’hub DIRIGERA e la nuova app IKEA per la casa intelligente verranno lanciati nell’ottobre 2022 a causa del ritardo nella finalizzazione di Matter. Svelerà anche la funzionalità remota “fuori casa” nella prima metà del 2023.