Proton unifica tutti i suoi servizi in un unico hub centralizzato

Il popolare servizio di posta elettronica crittografato e incentrato sulla privacy, Proton Mail, è in circolazione da anni ormai. Con la crescita, abbiamo visto l’azienda espandere quell’offerta in molti altri servizi, come Proton VPN e Proton Calendar. Ora, la società li sta portando tutti al punto di partenza con i suoi ultimi sforzi di unificazione, che vedrà tutti i servizi Proton, incluso Proton Mail, riuniti sotto un unico ombrello.

Il fondatore e CEO di Proton Andy Yen ha indicato che Proton Mail sarà ora trovato insieme a tutte le altre iniziative Proton su un nuovo sito Web, proton.me, che fungerà da hub centralizzato. Gli utenti avranno un unico account per tutti i servizi di Proton, inclusi Mail, VPN e Drive. Pensa a questo come funzionano i servizi di Google: un singolo account può essere utilizzato per ognuno e tutti sono accessibili dal sito Web principale di Google.

Come parte di questa mossa, Proton sta anche introducendo una nuova flotta di loghi. Il dominio proton.me è stato utilizzato per la prima volta dal team di Proton Mail come opzione di dominio aggiuntiva per account nuovi ed esistenti, ma ora tutto viene spostato su quel dominio. Non preoccuparti, però, non stai perdendo il tuo attuale indirizzo email. La registrazione di un nuovo account ti darà la possibilità di utilizzare il nuovo indirizzo @proton.me o il vecchio dominio @protonmail.com. Allo stesso modo, il tuo vecchio indirizzo @protonmail.com sarà ancora valido per il futuro.

In pratica, questo è fondamentalmente solo un rebranding che non sta cambiando molto per te come utente finale. Tuttavia, è un passo importante da compiere poiché Proton introduce servizi più incentrati sulla privacy e si allontana dall’essere solo Proton Mail.