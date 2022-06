Google Tensor 2 (GS201): tutto quello che sappiamo ad oggi

Sappiamo molto sui prossimi Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro, ma il chipset che alimenterà quei telefoni rimane un po’ un mistero. Che sia un vantaggio o meno, Google resta fedele ai suoi chip personalizzati e Pixel 7 dovrebbe debuttare con la nuova incarnazione Google Tensor 2 (nome in codice GS201). E, come l’anno scorso, quel poco che sappiamo è piuttosto insolito.

Finora, le indiscrezioni per il prossimo Google Tensor 2 non sono avvenute alla stessa velocità del chipset Tensor originale. Solo nell’aprile del 2021 sapevamo parecchio sul GS101 originale, ma quest’anno Google è riuscita a mantenere più a freno le fughe di notizie.

Il Tensor GS201 di seconda generazione sarà realizzato da Samsung sul suo nodo a 4 nm utilizzando quello che viene chiamato packaging a livello di pannello. Questo è un modo complicato per dire che i chip verranno ricavati da un wafer quadrato anziché da uno rotondo, riducendo gli sprechi.

Questo probabilmente non avrà molto impatto sulle prestazioni del chip nei dispositivi reali, ma è elegante e potrebbe ridurre i costi, potenzialmente utile quando siamo ancora nel bel mezzo di una carenza di chip.

Secondo alcune recenti indizi scoperti nei registri di avvio di un prototipo di Pixel 7 Pro, il Google Tensor 2 potrebbe ancora mantenere la configurazione del cluster di 2+2+4 core utilizzata dal Tensor GS101 originale per la sua CPU, con due core “super-grandi”, due più tipici grandi e quattro piccoli.

I dettagli nei registri indicano che i piccoli core nel GS201 potrebbero essere ancora Cortex A55, dato che il registro prende nota di una soluzione alternativa implementata appositamente per loro. Questi sono gli stessi piccoli core utilizzati nel chipset Tensor GS101 originale e un design che risale al 2017.

CPU aggiornata e più potente

Non è chiaro quale design potrebbero essere gli altri core del GS201. Il Tensor di ultima generazione utilizza ARM Cortex-X1 per i suoi core “super-big” e A76 per i suoi core grandi. Con i concorrenti di chipset che da allora sono passati all’X2, potremmo vedere gli X2 per i grandi core nel GS201, anche se ciò non è stato confermato, e ci sono diverse generazioni di design di base che Google o Samsung potrebbero scegliere per sostituire l’A76.

Non sorprende che il GS201 sarà nuovamente accoppiato con un modem prodotto da Samsung, secondo i dettagli individuati nei precedenti teardown del codice. Il modello specifico individuato questa volta è il g5300b. Se Samsung segue le stesse convenzioni di denominazione che ha fatto sul Tensor precedente, questo potrebbe essere legato a una variante Exnyos Modem 5300, che non è stata ancora formalmente annunciata.

Col Google Tensor 2, nuova scommessa su IA e machine learning

I chipset per smartphone non sono solo CPU e GPU: altri dettagli al loro interno possono influire sulle prestazioni. Uno dei motivi principali per cui Google ha scelto di creare il proprio chipset con il Tensor originale è stato per le applicazioni di machine learning avanzate. Sempre di più, questa branca viene usata per cose come riconoscimento vocale, traduzione, funzioni della fotocamera fantasiose, AR/VR e altri flussi di lavoro più altamente specializzati.

E per questo, si ha bisogno di più di una manciata di core ARM recenti e di una GPU. Il Tensor originale include parti della pipeline di elaborazione delle immagini HDRNet di Google nell’hardware, fornendo maggiore specializzazione e prestazioni dirette per i carichi di lavoro di Google rispetto a un ISP generico. Google gli ha anche fornito un core di sicurezza dedicato (accoppiato con un chip Titan M2 separato con “Trusty OS”).

Sebbene dettagli come questi non siano ancora trapelati per GS201, si può probabilmente scommettere che Google continuerà ad aggiungere questo tipo di modifiche altamente specializzate.

All’I/O, tutto ciò che Google ha detto sul chipset in arrivo è stato che porterà “ancora più innovazioni pesanti per l’IA e utili esperienze personalizzate attraverso voce, fotografia, video e sicurezza“. E mentre il Tensor GS101 originale è fortemente basato sui design Exynos di Samsung, potremmo vedere i modelli futuri, come il GS201, divergere da questa base nel tempo man mano che i requisiti di Google cambiano.

