Xiaomi: 5 articoli del brand da acquistare scontati durante il Black Friday

Xiaomi è ormai diventato un brand decisamente popolare: un punto di riferimento non solo per quanto riguarda gli smartphone ma anche altri prodotti di elettronica. Design minimalista che strizza l’occhiolino agli articoli della Apple, tecnologia all’avanguardia, funzionalità di ultima generazione, ottime recensioni e prezzi alquanto competitivi. Sono questi gli ingredienti del successo degli articoli firmati Xiaomi, che non a caso in occasione del prossimo Black Friday saranno presi nuovamente d’assalto, proprio come era accaduto lo scorso anno.

D’altronde, per quanto riguarda Xiaomi Black Friday e Cyber Monday rappresentano delle occasioni davvero uniche per accaparrarsi i migliori prodotti del brand a prezzi scontatissimi. Quali sono però gli articoli più interessanti da acquistare quest’anno durante il venerdì nero? Scopriamolo insieme.

# Xiaomi 11T Pro

Per quanto riguarda gli smartphone, lo Xiaomi 11T Pro non è proprio l’ultimissimo arrivato ma rappresenta di certo una novità, visto che in Italia è disponibile da fine settembre / primi di ottobre. Parliamo di uno smartphone che non delude sicuramente le aspettative e che si conferma un vero e proprio gioiellino, andando ad arricchire la gamma Xiaomi che vantava già dei modelli sorprendenti.

Sono diversi gli italiani che sperano di trovare proprio questo smartphone sotto l’albero il prossimo Natale, dunque in occasione del Black Friday saranno parecchi a tenere d’occhio le offerte per approfittarne il prima possibile. Chi fosse interessato, farebbe bene a prepararsi perché questo sarà uno degli articoli del brand che andranno letteralmente a ruba.

# Xiaomi Mi Smart Band 7

Un’altra novità di ottobre 2022 è lo Xiaomi Mi Smart Band 7 che in moltissimi aspettavano con ansia e finalmente a disponibile nei negozi più forniti come MediaWorld. Questo fitness tracker ha dalla sua il prezzo accessibile, che però diventa ancora più vantaggioso in occasione del Black Friday. Non a caso, sembra che tra tutti i prodotti firmati Xiaomi questo sarà uno dei più gettonati anche dai più giovani, che potranno portarlo a casa per poche decine di euro.

# Xiaomi Vacuum Mop 2

Per quanto riguarda gli apparecchi per la casa, il Xiaomi Vacuum Mop 2 sta riscuotendo un grandissimo successo dunque c’è da aspettarsi che in occasione del Black Friday in moltissimi ne approfitteranno per acquistarlo ad un prezzo scontato. D’altronde, che questo marchio non deluda le aspettative nella categoria dei robot aspirapolvere è ormai ampiamente dimostrato.

Oltre a smartphone e aspirapolveri non bisogna dimenticare che Xiaomi offre un ventaglio di prodotti che comprende anche il mondo dei monopattini e delle TV, presentati sul mercato con il classico stile accattivante e tecnologico che cattura l’occhio, senza però trascurare il prezzo che è sempre a portata di tutte le tasche.

Questi che abbiamo appena visto sono solo alcuni dei prodotti Xiaomi da tenere d’occhio durante il prossimo Black Friday del 25 novembre 2022. Come ben sappiamo però, il marchio sta continuando a riscuotere un grandissimo successo dunque non c’è nulla di che sorprendersi se i suoi articoli siano sempre più richiesti e gettonati da parte dei consumatori.

Per non perdere nessuna delle occasioni migliori in occasione del prossimo Black Friday sui prodotti Xiaomi dunque, conviene tenersi aggiornati e dare un’occhiata non solo nei punti vendita fisici. È soprattutto all’interno degli shop online che si trovano le migliori offerte e la maggiore disponibilità di articoli per approfittare di sconti vantaggiosi.