Xbox Cloud Gaming, Microsoft cambia i piani sull’arrivo del dongle proprietario

Abbiamo sentito parlare del dongle per Xbox Cloud Gaming di Microsoft da collegare a una qualsiasi TV per un po’ di tempo, e anche se abbiamo avuto conferma della sua esistenza diversi mesi fa e del suo stato, sembra che la società stia archiviando il progetto per il momento, il che significa che probabilmente non arriverà presto.

Il capo di Xbox, Phil Spencer, ha condiviso informazioni sul dispositivo durante un’intervista dal vivo con il Wall Street Journal, affermando che era stato sviluppato di recente in primavera, ma che l’azienda ha cambiato rotta quando ha iniziato a lavorare con Samsung.

Phil Spencer on Xbox Keystone 👀 "Keystone was something that we were incubating internally. Late spring we pivoted to working with Samsung. I still have the prototype… will we do a streaming device at some point? I expect we will, but it's years away"https://t.co/K4P2XVOxZA pic.twitter.com/X0K3GlowMX — Tom Warren (@tomwarren) October 26, 2022

Questo non è qualcosa di completamente nuovo poiché Microsoft ha parlato con Windows Central quest’estate, facendo luce sullo stato del dongle per lo streaming, nome in codice Keystone, condividendo un’idea simile in cui si stava allontanando dall’iterazione attuale e rifocalizzando i suoi sforzi su un nuovo approccio.

Ora sappiamo per certo che non perseguirà le cose molto oltre, e con buone ragioni, considerando che è riuscita ad espandere il suo servizio in più mani che mai. Durante la sua ultima chiamata sugli utili, Microsoft ha condiviso di aver raddoppiato il numero di utilizzatori di Xbox Cloud Gaming rispetto all’anno precedente, superando i 20 milioni di giocatori. Per anni il servizio è migliorato sempre di più e ora viene offerto in più posti che mai e non solo nella tua console, computer o browser web.

Xbox Cloud Gaming è stato esteso alle TV con l’introduzione delle Smart TV di Samsung per il 2022 e si è spostato anche su console portatili come Logitech G Cloud e Razer Edge 5G. Inoltre, ha recentemente annunciato che sarebbe stato reso disponibile per funzionare con i dispositivi Arm. Insomma, sta perseguendo un approccio simile a quello di Netflix, col servizio disponibile su quante più piattaforme possibile.

Oltre all’espansione hardware, ora offre molto più valore, con l’azienda che collabora con artisti del calibro di Epic Games per fornire Fortnite, e potrebbe finire per espandere ulteriormente le sue offerte se riuscisse a chiudere l’acquisizione di Activision Blizzard e a lanciare il proprio app store di giochi su Android e iOS.

Anche se non chiude completamente le porte al progetto, per ora sembra che i sentimenti di Microsoft sul dispositivo si siano raffreddati e stia cercando nuovi modi per portare il suo servizio di cloud gaming a più persone.

VIA